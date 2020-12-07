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الرئيسية | جهات | جائحة كورونا تحصد حياة 600 شخص بجهة فاس

جائحة كورونا تحصد حياة 600 شخص بجهة فاس

جائحة كورونا تحصد حياة 600 شخص بجهة فاس
رشيد الكويرتي من فاس
الاثنين 07 دجنبر 2020 - 22:15

ارتفعت الحصيلة الإجمالية لوفيات كورونا بجهة فاس مكناس، الاثنين، إلى 600 حالة، وذلك بعد أن أودى الوباء خلال الـ24 ساعة المنصرمة بحياة 3 أشخاص آخرين.

وبحسب ما أفادت به المديرية الجهوية للصحة في حصيلتها اليومية التي تخص الوضع الوبائي بالجهة، والتي أعلنت عنها في الساعة السادسة من مساء اليوم، فقد توزعت الوفيات الثلاث الإضافية على فاس ومكناس وصفرو.

وأفاد مصدر هسبريس بأن الحصيلة التراكمية للإصابات بالفيروس التاجي بعموم جهة فاس مكناس بلغت 17308 حالات، إثر تسجيل 63 إصابة جديدة بالعدوى خلال الفترة المذكورة.

وأشارت المديرية ذاتها إلى أنه تم رصد 23 إصابة جديدة بفاس، و14 بمكناس، و11 بصفرو، و7 حالات بتازة، و6 حالات بإفران، وحالة واحدة بكل من إقليمي مولاي يعقوب والحاجب، فيما لم تُسجل أي حالة إصابة جديدة بالعدوى بإقليمي بولمان وتاونات.

أما فيما يخص إجمالي حالات التعافي من وباء "كوفيد-19"، فقد انتقل بعموم جهة فاس مكناس إلى 16058 حالة، وذلك عقب تماثل 62 شخصا للشفاء التام من الفيروس إبان الـ24 ساعة المذكورة.

ووفق البيانات الرسمية، توجد رهن العلاج من الفيروس، بمجمل تراب الجهة، ما مجموعه 650 حالة.

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