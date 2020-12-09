نقابة تنبه إلى الوضع الوبائي في ابتدائية المحمدية

هسبريس من الدار البيضاء

نددت النقابة الوطنية للعدل بالمحمدية بالوضعية التي تعرفها المحكمة الابتدائية، سواء من حيث انتشار فيروس كورونا المستجد أو الاكتظاظ بسبب عدم مساعدة البناية الحالية على أداء الخدمة القضائية في ظروف جيدة.

وخرجت النقابة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل للتنديد بما أسمته "تجاهل مطالبها بعد تفاقم الضرر الوبائي بالمحكمة ومعاركها النضالية"، مؤكدة "الدخول في خطوة تصعيدية، الخميس، بتعليق إنذاري للأشغال لمدة ساعتين".

ودعت النقابة المذكورة، في بيان لها، إلى إحداث بناية جديدة للمحكمة الابتدائية بالمحمدية وقسم خاص بقضاء الأسرة، بالنظر إلى "طبيعة الاكتظاظ وعدم مساعدة البناية الحالية على أداء الخدمة القضائية على الوجه السليم".

كما أكدت النقابة الوطنية للعدل أن الوضعية أصبحت تدق ناقوس الخطر، كما طالبت بالإسراع في صرف تعويضات الحساب الخاص، بينما يشهد المرفق هلعا بسبب الإصابات بفيروس كورونا التي تم تسجيلها، إذ طالت 13 شخصا ونتجت عنها وفاة.