24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

08/12/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4608:1713:2416:0018:2219:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. مجلس الصحافة يناقش تأثير "كوفيد-19" على المقاولات الإعلامية (5.00)

  2. تويزي يختار "أسود الأطلس" بدل منتخب إسبانيا (5.00)

  3. شراكة تجمع "مقاولات المغرب" والضمان المركزي (5.00)

  4. جبهة "سامير": المغرب يخسر 100 مليون درهم شهريا بسبب خزّانات (5.00)

  5. مغاربة أمريكا ينظمون مسيرة لدعم ملف الصحراء (4.67)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | جهات | اللصوصية تستفحل بالفنيدق والأمن يتعقب الجناة‬

اللصوصية تستفحل بالفنيدق والأمن يتعقب الجناة‬

اللصوصية تستفحل بالفنيدق والأمن يتعقب الجناة‬
هسبريس من تطوان
الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 16:20

تعيش مدينة الفنيدق، هذه الأيام، على وقع تنامي عمليات السرقة طالت عددا من المحال التجارية، إذ لا يمر يوم دون التداول في قضية بحي "كندسية" الشعبي والتجمع السكاني "بوسيطو" وحي شعبي آخر، وفق ما أوردته مصادر محلية لجريدة هسبريس الإلكترونية.

الفاعل الجمعوي محمد الطائر، وهو من أبناء الفنيدق، اعتبر الظاهرة دخيلة على المدينة، مؤكدا أنها برزت بشكل كبير في الآونة الأخيرة، لا سيما في ظل الأزمة الخانقة التي تعيشها المدينة الحدودية عقب إغلاق معبر "تاراخال2" علاوة على تداعيات جائحة فيروس "كورونا" المستجد، دون أن يتم توقيف الجناة أو تحديد هوياتهم.

وأثّر ارتفاع نشاط اللصوصية على منحى الحياة في "كاستياخو" بشكل أضحى يؤرّق بال ساكنة المدينة، خاصة أن الجناة يستغلون الساعات المتأخرة من الليل وخلو الشوارع من المواطنين، ويحرصون على كسر الأقفال للولوج إلى المحال قبل أن يغادروا دون إثارة انتباه.

وفي وقت باشرت فيه العناصر الأمنية التابعة لمفوضية الشرطة بالفنيدق حملة أبحاث وتحريات للوصول إلى الجناة، طالب الفاعل الجمعوي سالف الذكر الجهات الأمنية بضرورة تفكيك العصابة التي روّعت السكان، بهدف استتباب الأمن بالمدينة ومحاربة الجريمة بمختلف أنواعها، ونادى بضرورة إيجاد بدائل اقتصادية للشباب العاطل بهدف القطع مع حالة الركود التي أضحت تشكل بيئة خصبة لتنامي الظاهرة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.