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كُتّاب وآراء
تأخر الأجور يثير استياء عمال النظافة في العاصمة
اضطر عمال النظافة بمدينة الرباط لتنظيم وقفة احتجاجية، بعد تأخر أداء أجورهم الشهرية نتيجة تأخر مجلس جماعة الرباط في أداء مستحقات شركة النظافة، لمدة قاربت 12 شهرا.
وقالت مصادر نقابية إن عمال النظافة نظّموا وقفة احتجاجية، بعد تسجيل تأخر في أداء أجورهم الخاصة بشهر نونبر الماضي، حيث تبيّن أن السبب الرئيسي في هذا التأخير يعود أساسا إلى عدم تحويل جماعة الرباط مستحقات الشركة، مقابل إشرافها على التدبير المفوض لجمع النفايات بالعاصمة.
وقال بعض العمال المحتجين إن الوقفة تهدف إلى حمل المسؤولين على تسليمهم لأجورهم، وحمل مجلس المدينة على إيجاد حل جذري لمشكل التأخير في صرف الأجور الذي بدأ يتفاقم مع مرور الوقت.
وأضاف المحتجون: "الوقفة تشكل رسالة واضحة إلى المسؤولين بمجلس المدينة، ليضطلعوا بمسؤوليتهم فيما يتعلق بتسيير هذا المرفق الحيوي".
من جهته، أكد عبد الكريم بولمال، من الاتحاد العام الشغالين بالمغرب، إن العمال قد تلقوا وعودا بتسليمهم لأجورهم الخاصة بالشهر الماضي.
وفي معرض رده عن سؤال لهسبريس حول تأخر جماعة الرباط في سداد مستحقات الشركات، قال بولمال: "تلقينا وعودا من لدن الشركة، والعمال يباشرون عملهم في الوقت الحالي بشكل طبيعي".
وحاولت هسبريس الاتصال بمحمد الصديقي، رئيس جماعة الرباط، من أجل الحصول على وجهة نظره حول موضوع تأخر أداء مستحقات الشركة؛ إلا أن هاتفه ظل يرن بدون جواب.