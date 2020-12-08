تفاصيل التوزيع الجغرافي لإصابات "كوفيد 19" الجديدة في المغرب

هسبريس من الرباط

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2900 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، مقابل تعافي 3450 مصابا؛ فيما ارتفع عدد الحالات النشطة إلى 39999، منها 139 حالة خطيرة أو حرجة، حيث بلغت نسبة الفتك 1.7 في المائة.

وحسَب نشرة "كوفيد-19" اليومية، فقد بلغ معدل الإصابة التراكمي في الـ24 ساعة الأخيرة 8 في المائة لكل مائة ألف نسمة؛ في حين سُجلت نسبة تعافٍ قدرها 87.9 في المائة، حيث وصلت حصيلة المتعافين إلى 337719، ورُصدت 50 حالة وفاة.

وسجلت جهة الدار البيضاء سطات 1317 حالة إصابة بـ"كوفيد 19"، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية؛ منها 937 حالة بالدار البيضاء، و29 بالنواصر، و54 ببرشيد، و47 بسطات، و95 بالمحمدية، و88 بالجديدة، و9 ببن سليمان، و37 بمديونة، و21 بسيدي بنور.

وسجلت جهة الرباط سلا القنيطرة 479 حالة؛ منها 167 بالصخيرات تمارة، و130 بسلا، و44 بالقنيطرة، و66 بالرباط، و52 بالخميسات، و19 بسيدي سليمان، وحالة واحدة بسيدي قاسم.

أما جهة طنجة تطوان الحسيمة، فعرفت 251 حالة؛ منها 98 بطنجة أصيلة، و48 بتطوان، و39 بالحسيمة، و5 بشفشاون، و39 بالعرائش، و17 بالمضيق الفنيدق، و5 بالفحص أنجرة.

جهة سوس ماسة أحصت 209 حالات؛ منها 71 بأكادير إداوتنان، و39 بإنزكان أيت ملول، و23 بتارودانت، و50 بتزنيت، و6 باشتوكة أيت باها، و20 بطاطا.

وسجلت جهة مراكش أسفي 190 حالة؛ منها 151 بمراكش، و33 بالصويرة، وباليوسفية، وحالتان بالحوز، و3 بآسفي، وحالة واحدة بالرحامنة.

كما عرفت جهة الشرق 148 حالة؛ منها حالة 98 بوجدة أنجاد، و10 ببركان، و5 بالناظور، و8 بتاوريرت، و14 بجرادة، و13 بالدريوش.

وسجلت جهة كلميم واد نون 98 حالة؛ منها 53 بكلميم، و25 بطانطان، و16 بسيدي إفني، و4 بآسا الزاك.

وسجلت جهة بني ملال خنيفرة 69 حالة؛ منها 36 ببني ملال، و19 بالفقيه بن صالح، و7 بخريبكة، و6 بخنيفرة، وحالة واحدة بأزيلال.

أما جهة فاس مكناس فقد سجلت 62 حالة؛ منها 31 بفاس، و6 بتازة، و12 بمكناس، و5 بصفرو، و8 بالحاجب.

جهة العيون الساقية الحمراء سجلت 40 حالة؛ منها 36 بالعيون، و4 بالسمارة.

وسجلت جهة درعة تافيلالت 30 حالة؛ منها 6 بميدلت، و13 بالرشيدية و2 بتنغير، و6 بورزازات، و3 بزاكورة.

أما جهة الداخلة وادي الذهب فقد سجلت 7 حالات، جميعها بوادي الذهب.