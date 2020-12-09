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كُتّاب وآراء
اجتماع بإقليم الحوز يسلط الضوء على وضعية الماء
عقدت اللجنة الإقليمية للماء اجتماعا الثلاثاء بمقر عمالة إقليم الحوز، لتقديم عروض حول الوضعية الحالية للعرض والطلب المائي بالإقليم وآفاق ثلاثة أشهر المقبلة، فضلا عن الاستثمارات المنجزة برسم سنة 2020 والمبرمجة خلال سنة 2021.
هذا الاجتماع الذي تم عن بعد باعتماد تقنية "Conférence Visio"، تحت إشراف عامل إقليم الحوز، انتهى إلى ضرورة الإسراع بإنجاز دراسة لتزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب من طرف المجلس الإقليمي للحوز.
وخلصت اللجنة المكونة من ممثلي المجلس الإقليمي للحوز ورؤساء المصالح الخارجية إلى أن دراسات التطهير السائل يجب أن تأخذ بعين الاعتبار إنجاز محطة واحدة للمعالجة بالنسبة لعدة مراكز حضرية أو قروية متقاربة جغرافيا.
إعطاء الأولوية للأحواض المائية بلالة تكركوست والزات، وفتح قنوات التواصل مع إدارة الأحباس من أجل تفويت قطعة أرضية بأيت أورير (10 هكتارات) لإنجاز محطة لمعالجة التطهير السائل، وتثمين الرفع من مساهمة المجلس الإقليمي للحوز في إتمام إنجاز أشغال حماية مركز أيت أورير من الفيضانات، من النتائج التي خرج بها هذا الاجتماع.
وأوصت اللجنة بالرفع من ميزانية صيانة شبكة الري وتهيئة المدارات الصغرى والمتوسطة في إطار البرنامج الوطني للاقتصاد في مياه السقي التي بلغت 13 مليون درهم سنة 2020، وتقلصت إلى 11,25 مليون درهم سنة 2021، مع استمرار تقلصها خلال السنوات المقبلة، والإسراع بإنجاز المشاريع البنيوية التي من شأنها الاقتصاد في الماء.
وأكد الاجتماع ضرورة الإسراع بإنجاز الدراسة المتعلقة بتزويد مراكز دار الجامع، وتزكين، وامغراس، وسيدي بدهاج وأولاد امطاع من سد أبو العباس السبتي من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب-قطاع الماء.