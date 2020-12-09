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جمعيات آيت عياش تنادي بالكرامة والسكن اللائق

جمعيات آيت عياش تنادي بالكرامة والسكن اللائق
هسبريس من الرباط
الأربعاء 09 دجنبر 2020 - 03:30

طالبت جمعيات المجتمع المدني بأيت عياش، إقليم ميدلت، عامل الإقليم بـ"التدخل شخصيا والوقوف إلى جانب الساكنة لإنهاء معاناتها في مجال البناء، وإيجاد حل يحفظ كرامة الساكنة".

الجمعيات ذاتها أكدت في بيان استنكاري، توصلت به هسبريس، أن "الساكنة لها الحق في الكرامة والسكن اللائق فوق أرضها"، ونددت بـ"سياسة الآذان الصماء التي ينتهجها مسؤولو السلطة المحلية والوصية"، معلنة تصميمها وعزمها على "مواجهة التعنت والإصرار على استهداف الحق في الكرامة والسكن اللائق"، داعية إلى "إيجاد حل عاجل وفوري لقطاع التعمير بالجماعة".

وحيّت الجمعيات نفسها عاليا، "المكتب المسير للجماعة الترابية أيت عياش على كل المجهودات لحل مشاكل الساكنة العالقة، وكذا سياسة الحوار البناء مع الساكنة".

وذكرت أن هذا البيان جاء عقب "الوقفة الاحتجاجية لجمعيات المجتمع المدني بآيت عياش، بشأن "البلوكاج" الذي يعرفه قطاع التعمير ومعه التنمية بالجماعة، وبعد استنفاد كل الخطوات القانونية من ملتمسات وبيانات ولقاءات، وبعد الوقفة الإنذارية الأخيرة أمام مقر العمالة".

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