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خدمات طبية تشمل مئات الأشخاص نواحي أزيلال

خدمات طبية تشمل مئات الأشخاص نواحي أزيلال
حميد رزقي من الفقيه بن صالح
الأربعاء 09 دجنبر 2020 - 08:51

نظمت المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بأزيلال، الثلاثاء، بتنسيق مع السلطات المحلية وبشراكة مع جمعية تايمات للصحة، وحدة طبية متنقلة بمدرسة أسكا بجماعة إݣوديد، استفاد منها أزيد من 300 مواطن.

وتأتي هذه المبادرة، بحسب مصادر هسبريس، في إطار مواجهة موجة البرد القارس، واستمرارية الخدمات الصحية، وتعزيز مؤسسات الرعاية الصحية الأولية وتطوير العرض الصحي المتنقل، خصوصا بالعالم القروي.

وشملت خدمات الوحدة المتنقلة، فحوصات طبية، الفحص بالصدى، دعم البرامج الصحية، التلقيح، التخطيط العائلي، تتبع المرأة الحامل والكشف عن سرطان الثدي وعنق الرحم، بالإضافة إلى توزيع الأدوية بالمجان.

وأوضح عادل أيت حدو، المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بأزيلال، أن الوحدة استهدفت ساكنة "جماعة أسكا إݣوديد" والدواوير المجاورة لها، واستفاد منها 309 من ساكنة المنطقة، وهمت 37 فحصا بالصدى للنساء الحوامل، 76 كشفا لسرطان الثدي وعنق الرحم، 66 تلقيحا للأطفال والنساء، 89 فحصا طبيا، و41 نشاطا خاصا بالتغذية وتنظيم الأسرة.

جدير بالإشارة أن هذه العملية أجريت وفقا للطوارئ الصحية والإجراءات الوقائية المعمول بها لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

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