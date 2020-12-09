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الرئيسية | جهات | رؤساء الجهات يسندون الجيش في معبر الكركرات

رؤساء الجهات يسندون الجيش في معبر الكركرات

رؤساء الجهات يسندون الجيش في معبر الكركرات
هسبريس من الرباط
الأربعاء 09 دجنبر 2020 - 18:20

يرتقب أن يتوجه يوم الجمعة المقبل رؤساء الجهات الاثنتي عشرة بالمملكة نحو منطقة الكركرات بالصحراء المغربية، وذلك بعد العملية التي قام بها الجيش بأمر من الملك محمد السادس، "عقب الاستفزازات الخطيرة وغير المقبولة لميليشيات البوليساريو في المنطقة العازلة للكركرات في الصحراء المغربية، التي قرر إثرها المغرب التحرك، في احترام تام للسلطات المخولة له".

وكشف أكثر من رئيس جهة، في اتصالات مع هسبريس، أن رؤساء الجهات سيتجهون إلى المعبر مع الحدودي مع الجارة الجنوبية موريتانيا، دعما للتحرك الذي قام به الجيش المغربي، معلنين دعمهم هذه الخطوة التي أعادت المنطقة إلى وضعها الطبيعي بعد قيام عصابة البوليسايو بوقف الحركة في المعبر الحدودي.

الحبيب شوباني، رئيس جهة درعة تافيلالت، كشف ضمن صفحته على "فايسبوك" أن "رؤساء الجهات سيتوجهون الجمعة إلى المعبر الحدودي الكركرات"، معلنا أن ذلك "يأتي في إطار التعبير من المكان عن الاعتزاز بالمكتسبات الوطنية الكبيرة التي تحققت في مجال تحصين وتمنيع وحدتنا الترابية ضد تشويشات الخصوم".

وتأتي هذه الخطوة بعد الإجماع الوطني الكبير الذي أبانت عنه الأحزاب السياسية المغربية عقب العملية التي قام بها الجيش المغربي،إذ عبرت مع فرقها بالبرلمان عن دعمها لها، ورفضها منطق قطاع الطرق الذي اعتمدته مليشيات البوليساريو.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - caprice الأربعاء 09 دجنبر 2020 - 19:19
رؤساء الجهات الدعم ديالهم خص يكون مادي كل جهة تقدم مبلغ لتنمية و انشاء بنية تحتية في المعبر لان الجماعة لي فيها غالبا غتكون فقيرة الموارد ماشي زيارة يتصورو فيها. هدا دعم لصورتهم اما الناس وليس دعم للمعبر
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2 - Gulmim الأربعاء 09 دجنبر 2020 - 19:22
هدر المال العام من طرف هوؤلاء الجيش المغربي موجود ومجندين وراء الشعب والملك وليس اصحاب المكرمة ونهب اموال الجهات بتحويل الجمعيات والمشاريع وووو.
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8
3 - عثمان الأربعاء 09 دجنبر 2020 - 19:26
ماذا سيفعلون هناك ؟ الصواب هو أن يقرر بالإجماع على رفع معنويات جنودنا البواسل بالحدود على مشروع قانون لرفع رواتبهم والإعتناء بأسرهم بدل إهدار مال الشعب في السفريات .
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4 - صقر الصحراء الأربعاء 09 دجنبر 2020 - 19:44
يستاهلو منحة استثنائية بحال البوليس....
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5 - أحمد الأربعاء 09 دجنبر 2020 - 19:49
كفى من إهدار المال العام لا فائدة من هذه الزيارات تحية لإخواننا الجنود مصاريف كل هذة الزيارات لو قدمت منح للجنود في المرابطون في الخطوط الأمامية لكان أحسن
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6 - حجاج الأربعاء 09 دجنبر 2020 - 19:55
السند الحقيقي والمعنوي لجنودنا البواسل هو زيادة في الرواتب الضعيفة والتقاعد الهزيل
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