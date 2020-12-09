حالات "كورونا" الحرجة ترتفع في المغرب .. 127 خلال يوم واحد

هسبريس من الرباط

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 4096 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، مقابل تعافي 3966 مصابا؛ فيما ارتفع عدد الحالات النشطة إلى 40072، منها 127 حالة خطيرة أو حرجة، حيث بلغت نسبة الفتك 1.7 في المائة.

وحسَب نشرة "كوفيد-19" اليومية، فقد بلغ معدل الإصابة التراكمي في الـ24 ساعة الأخيرة 11.3 في المائة لكل مائة ألف نسمة؛ في حين سُجلت نسبة تعافٍ قدرها 88 في المائة، ورُصدت 57 حالة وفاة.

وسجلت جهة الدار البيضاء سطات 1620 حالة إصابة بـ"كوفيد 19" خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية؛ منها 1364 حالة بالدار البيضاء، و42 بالنواصر، و45 ببرشيد، و34 بسطات، و46 بالمحمدية، و47 بالجديدة، و9 ببن سليمان، و10 بمديونة، و23 بسيدي بنور.

وسجلت جهة الرباط سلا القنيطرة 833 حالة؛ منها 181 بالصخيرات تمارة، و236 بسلا، و165 بالقنيطرة، و104 بالرباط، و84 بالخميسات، و16 بسيدي سليمان، و47 بسيدي قاسم.

أما جهة طنجة تطوان الحسيمة فعرفت 406 حالات؛ منها 187 بطنجة أصيلة، و62 بتطوان، و35 بالحسيمة، و23 بشفشاون، و52 بالعرائش، و31 بالمضيق الفنيدق، و13 بوزان، و3 بالفحص أنجرة.

وسجلت جهة مراكش أسفي 398 حالة؛ منها 199 بمراكش، و46 بالصويرة، و61 بقلعة السراغنة، و43 بشيشاوة، و27 باليوسفية، و12 بالحوز، و9 بآسفي، وحالة وحيدة بالرحامنة.

جهة سوس ماسة أحصت 330 حالة؛ منها 88 بأكادير إداوتنان، و73 بإنزكان أيت ملول، و80 بتارودانت، و53 بتزنيت، و25 باشتوكة أيت باها، و11 بطاطا.

كما عرفت جهة الشرق 117 حالة؛ منها 42 حالة بوجدة أنجاد، و18 ببركان، و29 بالناظور و12 بتاوريرت، و5 بجرادة، و3 بجرسيف، و8 بالدريوش.

بينما سجلت جهة بني ملال خنيفرة 104 حالات؛ منها 47 ببني ملال، و21 بالفقيه بن صالح، و16 بخريبكة، و20 بخنيفرة.

فيما سجلت جهة العيون الساقية الحمراء 81 حالة؛ منها 58 بالعيون، و11 بالسمارة، و8 ببوجدور، و4 بطرفاية.

أما جهة فاس مكناس فأحصت 75 حالة؛ منها 21 بفاس، و12 بتازة، و13 بمكناس، و2 بمولاي يعقوب، و11 بكل من تاونات وصفرو، و1 بإفران، و4 بالحاجب.

وسجلت جهة درعة تافيلالت 64 حالة؛ منها 8 بميدلت، و15 بالرشيدية، و16 بتنغير، و23 بورزازات، و2 بزاكورة.

وسجّلت جهة كلميم واد نون 55 حالة؛ منها 29 بكلميم، و12 بآسا الزاك، و4 بطانطان، و10 بسيدي إفني. وسجلت جهة الداخلة وادي الذهب 13 حالة، جميعها بوادي الذهب.