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تشييد بناية جديدة لمقرّ السفارة الألمانية بالمغرب‎

تشييد بناية جديدة لمقرّ السفارة الألمانية بالمغرب‎
هسبريس من الرباط
الخميس 10 دجنبر 2020 - 08:34

أعلنت السفارة الألمانية بالمغرب أن أشغال بناء المقر الجديد لسفارتها انطلقت رسميا يوم 30 نونبر المنصرم، موضحة أن المرحلة الأولى ستشهد قيام شركة GepTech بوضع سياج للبناية الرئيسية والتي سيمتزج فيها فن العمارة الألماني والمغربي.

وبهذه المناسبة، صرح السفير غوتس شميث بريم بأن "المغرب بالنسبة لألمانيا والاتحاد الأوروبي شريك جد مهم. وهذا لن يتغير في المستقبل. على العكس، نظرا للقرب من أوروبا سيكون التعاون مع المغرب أكثر أهمية. من أجل تحمل المسؤولية وتطوير العلاقة مع المغرب على كافة الأصعدة، قررت ألمانيا بناء سفارة جديدة لها، والتي ستوفر فضاء للتعاون البناء. قبل الانتهاء من أشغال بناء السفارة الجديدة، ستقوم ألمانيا خلال النصف الأول من سنة 2021 بافتتاح مصلحة مؤقتة ووظيفية للشؤون القنصلية".

بيان صحافي صادر عن السفارة كشف أن عملية البناء ستستغرق بضع سنوات؛ "لكن الحاجة والرغبة في تطوير العلاقات هي موجودة الآن. لهذا، سنقوم بإنشاء بناية مؤقتة لمصلحة الشؤون القنصلية في القطعة الأرضية المخصصة للسفارة الجديدة. البناية المؤقتة ستشيد من حاويات الشحن. من خلال بناء مكاتب معيارية من حاويات الشحن والذي ستتكلف الشركة المغربية Touax ببنائها. نتمنى تقديم خدمات قنصلية ناجعة وملائمة للجميع".

كما أوضح البيان أن ألمانيا "لا تهتم فقط بالمحدثات الاقتصادية والسياسية، وإنما أيضا بالتأشيرات بالنسبة لطلبة وكذلك هجرة العمالة الماهرة تجعل هذه التطورات التي تستشرف المستقبل"، موردا أن مبنى السفارة الموجود وسط العاصمة الرباط ومبنى مصلحة الشؤون القنصلية الموجود في السويسي منذ حوالي عشرين سنة، "غير قادرين على ملائمة مسار التطور الحالي، بحيث إن وضعية البناء، خاصة في مصلحة الشؤون القنصلية، لم تعد مرضية سواء بالنسبة للعاملين أو للزوار".

وأكد البيان أن المغرب "يعتبر بالنسبة لألمانيا واحدا من أهم الشركاء المهمين في العالم العربي وفي إفريقيا. لهذا السبب، نطمح دائما إلى تطوير العلاقات مع المغرب على جميع المستويات. من أجل ذلك، تعمل وزارة الخارجية الألمانية ووزارات فدرالية أخرى، بالإضافة إلى المكتب الفيدرالي لمكافحة الجريمة وكذلك الشرطة الفيدرالية، على إيفاد مبعوثين جدد لها إلى المغرب باستمرار. كما أن اهتمام المغرب بألمانيا يتزايد بشكل مستمر"، بتعبير البيان.

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