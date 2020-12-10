24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|10
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:47
|08:18
|13:25
|16:00
|18:22
|19:43
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- رصيف الصحافة: موجة البرد تدخل الجيش في حالة طوارئ إنسانية
- محاربة الممنوعات تسقط مبحوثا عنه بمدينة تزنيت
- جمعيات توزع جوائز على التلاميذ في "سيدي بوزيد"
- مُقعد بلا مأوى ولا معيل
- تفكيك عصابة لحيازة وترويج الشيرا في إنزكان
حرارة الانتخابات توسّع الترحال وترفع المواجهة بين الأحزاب السياسية (5.00)
الجزائر تتخبط بين تبرير خروقات حقوق الإنسان ودعم الانفصاليين (5.00)
- دكاترة الوظيفة العمومية ينزلون إلى الشارع طلبا للإدماج في الجامعات - (80)
- مغاربة يطالبون الحكومة بحجب أو حظر الألعاب الإلكترونية العنيفة - (76)
- الجزائر تتخبط بين تبرير خروقات حقوق الإنسان ودعم الانفصاليين - (62)
- التعنيف الجنسي والاقتصادي للمغربيات يتزايد داخل فضاءات الزواج - (61)
- تجارب على لقاح "فايزر" تسلب حياة 6 أشخاص - (54)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مجلس إقليم تزنيت يدعم مجهودات المصالح الأمنية
أشرف حسن خليل، عامل إقليم تزنيت، الأربعاء، على مراسيم تسليم سيارتين وخمس دراجات نارية للخدمة لفائدة مصالح المنطقة الإقليمية للأمن، في إطار اتفاقية الشراكة التي تجمع بين المجلس الإقليمي لتزنيت والمديرية العامة للأمن الوطني والمتعلقة بتوفير الشروط الملائمة للأمن واستتباب السكينة بمختلف الأحياء التابعة للمدينة.
وتهدِف هذه المبادرة، وفق بلاغ لمجلس إقليم تزنيت، إلى دعم الجهود التي تبذلها المصالح الأمنية للحفاظ على سلامة المواطنين وممتلكاتهم والمساهمة في تعزيز وسائل النقل لدى مواردها البشرية حتى تتمكن من أداء المهام المنوطة بها في ظروف مناسبة.
ونوه حسن خليل، في كلمة له بالمناسبة، بالمبادرة لما تعبّر عنه من إحساس قوي بالمسؤوليات الموكولة لمرفق الأمن الوطني، مُشيرا إلى أن مصالح الدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية ستستفيد هي الأخرى من دعم لوجيستيكي مماثل في إطار برامج شراكة تجمعها هي الأخرى بالمجلس الإقليمي.
وحضر حفل التسليم كل من عزيز أزهار، رئيس المنطقة الإقليمية للأمن، وعبد الله غازي، رئيس المجلس الإقليمي، وعبد الله القسطلاني، نائب رئيس جماعة تزنيت، إضافة إلى شخصيات مدنية وعسكرية.