مجلس إقليم تزنيت يدعم مجهودات المصالح الأمنية

مصطفى البكار

أشرف حسن خليل، عامل إقليم تزنيت، الأربعاء، على مراسيم تسليم سيارتين وخمس دراجات نارية للخدمة لفائدة مصالح المنطقة الإقليمية للأمن، في إطار اتفاقية الشراكة التي تجمع بين المجلس الإقليمي لتزنيت والمديرية العامة للأمن الوطني والمتعلقة بتوفير الشروط الملائمة للأمن واستتباب السكينة بمختلف الأحياء التابعة للمدينة.

وتهدِف هذه المبادرة، وفق بلاغ لمجلس إقليم تزنيت، إلى دعم الجهود التي تبذلها المصالح الأمنية للحفاظ على سلامة المواطنين وممتلكاتهم والمساهمة في تعزيز وسائل النقل لدى مواردها البشرية حتى تتمكن من أداء المهام المنوطة بها في ظروف مناسبة.

ونوه حسن خليل، في كلمة له بالمناسبة، بالمبادرة لما تعبّر عنه من إحساس قوي بالمسؤوليات الموكولة لمرفق الأمن الوطني، مُشيرا إلى أن مصالح الدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية ستستفيد هي الأخرى من دعم لوجيستيكي مماثل في إطار برامج شراكة تجمعها هي الأخرى بالمجلس الإقليمي.

وحضر حفل التسليم كل من عزيز أزهار، رئيس المنطقة الإقليمية للأمن، وعبد الله غازي، رئيس المجلس الإقليمي، وعبد الله القسطلاني، نائب رئيس جماعة تزنيت، إضافة إلى شخصيات مدنية وعسكرية.