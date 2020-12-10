جمعية الصحافة والإعلام بتزنيت تزور "الكركرات"

مصطفى البكار

قام وفد من جمعية الصحافة والإعلام بتزنيت، الأربعاء، بزيارة ميدانية إلى المعبر الحدودي الكركرات، وذلك تأكيدا منه على مغربية الصحراء وتعبيرا عن دعمه المطلق والوطني لتدخل القوات المسلحة الملكية الذي مكن من صد مناورات الجبهة الانفصالية وتأمين حركة وتدفق المرور بالمنطقة.

وقالت الجمعية الإعلامية في كلمة لها تليت خلال هذه الزيارة: "إننا نقف اليوم وقفة رجل واحد تحت ظل صاحب الجلالة في قضية وحدتنا الترابية، ونعلن تضامننا اللامشروط في موقف طرد شرذمة البوليساريو وتسهيل عملية عبور الشاحنات التي تشكل دعامة اقتصادية بين المغرب وإفريقيا".

وفي هذا الصدد، قال الحسين بلهيدان، عضو اللجنة المنظمة: "شرف لنا كإعلاميين ومراسلين صحافيين أن نشارك في هذه الزيارة الميدانية إلى المعبر الحدودي الكركرات، التي تشرف عليها جمعية الصحافة والإعلام بتزنيت بمشاركة فنانين وجمعويين".

ويأتي هذا النشاط المنظم بدعم من المجلسين الجماعي والإقليمي لتزنيت، وفق تصريح أدلى به بلهيدان لجريدة هسبريس الإلكترونية، "تعبيرا منا كإعلاميين على تشبثنا بوحدة المغرب الترابية ودعمنا للقوات المسلحة الملكية والجهود التي تقوم بها لضمان الأمن والاستقرار بالمنطقة، وذلك بفضل حنكة وتبصر صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله".

تجدر الإشارة إلى أن جمعية الصحافة والإعلام أشرفت أيضا على غرس مجموعة من شتلات الأشجار بجماعة بئر كندوز التابعة لعمالة أوسرد كنشاط بيئي مواز للزيارة، بدعم من المندوبية الإقليمية للمياه والغابات ومحاربة للتصحر بتزنيت.