24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|10
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:47
|08:18
|13:25
|16:00
|18:22
|19:43
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- هيئة حقوقية تدق ناقوس خطر الرحل في إقليم تزنيت
- رصيف الصحافة: موجة البرد تدخل الجيش في حالة طوارئ إنسانية
- التلفزيون الجزائري يُجَيش ضد المغرب ويتحول إلى "إعلام حربي"
- محاربة الممنوعات تسقط مبحوثا عنه بمدينة تزنيت
- جمعيات توزع جوائز على التلاميذ في "سيدي بوزيد"
رصيف الصحافة: موجة البرد تدخل الجيش في حالة طوارئ إنسانية (5.00)
آيت الطالب يمنع مسؤولي وزارة الصحة من التواصل مع الرأي العام (5.00)
- دكاترة الوظيفة العمومية ينزلون إلى الشارع طلبا للإدماج في الجامعات - (82)
- التعنيف الجنسي والاقتصادي للمغربيات يتزايد داخل فضاءات الزواج - (64)
- التلفزيون الجزائري يُجَيش ضد المغرب ويتحول إلى "إعلام حربي" - (62)
- استطلاع: 74% من المغاربة يثقون في أداء الحكومة خلال الجائحة - (56)
- تجارب على لقاح "فايزر" تسلب حياة 6 أشخاص - (54)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
أساتذة الرياضة ينالون رخص التدريب في أكادير
بمقر عصبة سوس لكرة القدم، انطلقت فعاليات دورة تكوينية للحصول على رخصة التدريب "د" الخاصة بأستاذات وأساتذة التربية البدنية والرياضية بجميع الأسلاك التعليمية، المنظمة بتنسيق مع الفرع الجهوي للجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين سوس ماسة.
ووفقا للجهة المنظمة، يستفيد من هذه الدورة التي تحتضنها قاعة "أحمد الرموكي" بمقر عصبة سوس لكرة القدم، فوج يتكون من 30 أستاذا وأستاذة لمادة التربية البدنية والرياضية من مختلف مديريات الأكاديمية بالجهة، وهو الفوج الثاني خلال الموسم الرياضي الجاري.
الموعد التكويني الذي يجري تنزيله تحت إشراف اللجنة التقنية الجهوية، وبتأطير من المدير التقني أحمد فردادي بمساعدة أعضاء الإدارة التقنية الجهوية، قام مدير الأكاديمية، محمد جاي منصور، بافتتاحه، اعتبارا لصفته رئيسا للفرع الجهوي للجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية بالأكاديمية.
كما حضر إعطاء انطلاقة هذه الدورة التكوينية عبد الله أبو القاسم، رئيس عصبة سوس لكرة، إلى جانب نائب رئيس المجلس الجماعي لأكادير، والمفتش المنسق الجهوي لمادة التربية والرياضية الرئيس المنتدب للفرع الجهوي بالأكاديمية، رشيد بشبلا، ومفتشي مادة التربية البدنية بكل من مديرية إنزكان آيت ملول وتارودانت.