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أساتذة الرياضة ينالون رخص التدريب في أكادير

أساتذة الرياضة ينالون رخص التدريب في أكادير
رشيد بيجيكن من أكادير
الخميس 10 دجنبر 2020 - 10:10

بمقر عصبة سوس لكرة القدم، انطلقت فعاليات دورة تكوينية للحصول على رخصة التدريب "د" الخاصة بأستاذات وأساتذة التربية البدنية والرياضية بجميع الأسلاك التعليمية، المنظمة بتنسيق مع الفرع الجهوي للجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين سوس ماسة.

ووفقا للجهة المنظمة، يستفيد من هذه الدورة التي تحتضنها قاعة "أحمد الرموكي" بمقر عصبة سوس لكرة القدم، فوج يتكون من 30 أستاذا وأستاذة لمادة التربية البدنية والرياضية من مختلف مديريات الأكاديمية بالجهة، وهو الفوج الثاني خلال الموسم الرياضي الجاري.

الموعد التكويني الذي يجري تنزيله تحت إشراف اللجنة التقنية الجهوية، وبتأطير من المدير التقني أحمد فردادي بمساعدة أعضاء الإدارة التقنية الجهوية، قام مدير الأكاديمية، محمد جاي منصور، بافتتاحه، اعتبارا لصفته رئيسا للفرع الجهوي للجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية بالأكاديمية.

كما حضر إعطاء انطلاقة هذه الدورة التكوينية عبد الله أبو القاسم، رئيس عصبة سوس لكرة، إلى جانب نائب رئيس المجلس الجماعي لأكادير، والمفتش المنسق الجهوي لمادة التربية والرياضية الرئيس المنتدب للفرع الجهوي بالأكاديمية، رشيد بشبلا، ومفتشي مادة التربية البدنية بكل من مديرية إنزكان آيت ملول وتارودانت.

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