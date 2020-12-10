اشتوكة تستمر في تشديد تدابير الاحتياط من الجائحة

رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها

قرّرت اللجنة الإقليمية لليقظة المكلفة بتدبير جائحة كورونا في إقليم اشتوكة آيت باها تمديد العمل بمقتضيات قرار عاملي سابق قضى بتشديد الإجراءات الخاصة باحترام التدابير الوقائية، والحرص على الالتزام التام بها، وذلك بعد تقييم الوضعية المرتبطة بالحالة الوبائية بالإقليم، ومن أجل الحفاظ على سلامة وصحة المواطنات والمواطنين، وسعيا للحد من انتشار رقعة "كوفيد-19".

وبناء عليه، ستستمر عملية إغلاق الشواطئ ومنع ارتيادها في اشتوكة آيت باها لمدة 15 يوما إضافية، ومنع التجمعات بالحدائق والمتنزهات والساحات العامة المتواجدة بالنفوذ الترابي للإقليم، وإغلاق المقاهي ومحلات بيع المأكولات الخفيفة والمطاعم والمحلات التجارية ابتداء من الساعة العاشرة مساء إلى الساعة السادسة صباحا.

كما سيستمر منع العرض التلفزي للمنافسات الرياضية، خصوصا مقابلات كرة القدم، بالمقاهي والمطاعم والأماكن المشابهة، وتكثيف الحرص على استمرار تطبيق الإجراءات المعمول بها على الصعيد الوطني بمقتضى حالة الطوارئ الصحية التي تعرفها البلاد، لا سيما منع إقامة حفلات الأعراس والجنائز وكل تجمع أو نشاط من شأنه الإخلال بالقوانين المنظمة لحالة الطوارئ الصحية.

وشدّدت اللجنة الإقليمية لليقظة الخاصة بتدبير جائحة كورونا في اشتوكة آيت باها على ضرورة تكثيف حملات التحسيس والتواصل بجميع الجماعات الترابية، إلى جانب الخرجات الميدانية للجان المختصة، مع التأكيد على "تعبئة مختلف الجهود وضرورة الانخراط الفعلي لكافة المواطنات والمواطنين بكل مسؤولية وحس وطني لإنجاح كل المبادرات الهادفة إلى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والتحكم في الحالة الوبائية بإقليم اشتوكة آيت باها، حماية لصحتهم وضمانا لسلامتهم".