جمعيات توزع جوائز على التلاميذ في "سيدي بوزيد"

هسبريس من الجديدة

شهد نادي المحامين بسيدي بوزيد بالجديدة حفل توزيع جائزة مولاي عبد الله أمغار للمبدعين الشباب في نسختها الأولى، تحت شعار: "الإنسان والمكان، من الانتماء إلى المساهمة في التنمية".

الحفل الذي نظمته شبكة جمعيات المجتمع المدني بجماعة مولاي عبد الله أمغار، بدعم من برنامج "أكت فور كوميونيتي"، وزعت خلاله جوائز تشجيعية عدة وشواهد تقديرية عبارة عن ستة حواسيب وثماني لوحات إلكترونية ومجموعة من الروايات العربية لفائدة ثمانية عشر فائزا وفائزة خلال نهاية هذه المسابقة الثقافية-الفنية من مختلف مناطق إقليم الجديدة.

وشملت المسابقة مجموعة من الأصناف الإبداعية، من ضمنها الشعر والقصة القصيرة باللغة العربية، لتشجيع وتحفيز المتمدرسات والمتمدرسين بالمؤسسات التعليمية التابعة للمديرية الإقليمية للتعليم بالجديدة ومؤسسات التعليم العالي بجامعة شعيب الدكالي بالجديدة والشباب المنقطع عن الدراسة على القراءة وتنمية قدراتهم وإبراز مواهبهم في المجال الثقافي.

وفي إطار تشجيع ودعم التميز والإقبال على القراءة الحرة، كانت شبكة جمعيات مولاي عبد الله قد نظمت مسابقة ثانية عن بعد خلال فترة الحجر الصحي في القصة والرسم، طالبت من خلالها كل مشاركة أو مشارك بتسجيل شريط فيديو مدته لا تتجاوز أربع دقائق يلخص فيها المشارك أو المشاركة روايات باللغة العربية أو الفرنسية قام بقراءتها خلال فترة الحجر الصحي، ويوضح المغزى التربوي المستفاد منها، ومؤلفها وعدد صفحاتها.

وفي مجال الرسم، طلبت شبكة جمعيات المجتمع المدني بجماعة مولاي عبد الله أمغار من المشاركات والمشاركين إرسال رسم رفقة فيديو يوضحون فيه مقترحاتهم حول البدائل الممكنة لتكون جماعة مولاي عبد الله أمغار بإقليم الجديدة جماعة خضراء مستدامة.

وستواصل شبكة جمعيات المجتمع المدني بجماعة مولاي عبد الله أمغار، بدعم من شركائها، الاهتمام بالشباب والناشئة في المجال الثقافي والفني، ومواصلة اكتشاف المواهب الجديدة وتشجيعها في مختلف الأجناس الثقافية لمساعدة ومنح الفرص لمحبي الفن والأدب لإبراز ما يكتنزونه من طاقات خلاقة، تحفيزا لهم على الإبداع وإذكاء روح المبادرة والخلق والعطاء في مجال الثقافة والكتابة والإبداع.