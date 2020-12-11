مشروع اجتماعي يهمّ الأطفال المهملين في ورزازات

هسبريس من ورزازات

أشرف عبد الرزاق المنصوري، عامل إقليم وزازات، الخميس، على إعطاء انطلاقة أشغال بناء مركب اجتماعي متعدد الخدمات لفائدة الأطفال في وضعية إهمال بمدينة ورزازات.

ويندرج هذا المشروع الاجتماعي، الممول من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والعصبة المغربية لحماية الطفولة التي ترأسها الأميرة للا زينب، في إطار العناية التي يوليها الملك محمد السادس لهذه الفئة من الأطفال، وفق مسؤول مشرف على إنجاز المشروع.

وأوضح المسؤول ذاته أن المركب الاجتماعي متعدد الخدمات، التي أعطيت انطلاقته اليوم بمدينة ورزازات، يجسد الاهتمام الكبير التي توليه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى إقليم ورزازات للقطاعات الاجتماعية، خاصة دعم الأشخاص في وضعية صعبة.

ويهدف المشروع سالف الذكر إلى العناية بالأطفال الذين هم في وضعية إهمال والذين يحتاجون إلى الرعاية بطرق وأساليب علمية حديثة أثبتت نجاعتها، وكذا خلق فضاء داخل المركب خاص بالتكوين لفائدة أطر الجمعية العاملة في مجال الطفولة، لتبادل التجارب والخبرات بين الجمعيات التي تهتم بهذا المجال الاجتماعي.

وكشف مصدر من عمالة إقليم ورزازات أن ورش المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مكن، منذ أن أعطى الملك محمد السادس انطلاقته، من تحقيق العديد من الإنجازات التي كان لها وقع إيجابي على ظروف عيش الساكنة المستهدفة، مشيرا إلى أن ذلك يتجلى في العدد المهم من المشاريع والأنشطة المنجزة خاصة في السنتين الأخيرتين.