نسبة الفتك تبلغ 1.7 في المائة .. وعدد المتعافين الجدد 4249

هسبريس من الرباط

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3345 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، مقابل تعافي 4249 مصابا؛ فيما ارتفع عدد الحالات النشطة إلى 39103، منها 150 حالة خطيرة أو حرجة، حيث بلغت نسبة الفتك 1.7 في المائة.

وحسَب نشرة "كوفيد-19" اليومية، فقد بلغ معدل الإصابة التراكمي في الـ24 ساعة الأخيرة 9.2 في المائة لكل مائة ألف نسمة؛ في حين سُجلت نسبة تعافٍ قدرها 88,4 في المائة، ورُصدت 65 حالة وفاة.

وسجلت جهة الدار البيضاء سطات 1412 حالة إصابة بـ"كوفيد 19" خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية؛ منها 1176 حالة بالدار البيضاء، و37 بالنواصر، و72 ببرشيد، و7 بسطات، و51 بالمحمدية، و27 بالجديدة و18 ببن سليمان و17 بمديونة و7 بسيدي بنور.

وسجّلت جهة الرباط سلا القنيطرة 488 حالة؛ منها 152 بالصخيرات تمارة، و116 بسلا، و18 بالقنيطرة، و103 بالرباط، و22 بالخميسات، و35 بسيدي سليمان، و42 بسيدي قاسم.

أما جهة طنجة تطوان الحسيمة، فعرفت 321 حالة؛ منها 160 بطنجة أصيلة، و66 بتطوان، و30 بالحسيمة، و9 بشفشاون، و22 بالعرائش، و30 بالمضيق الفنيدق، و4 بوزان.

جهة سوس ماسة أحصت 308 حالات؛ منها 62 بأكادير إداوتنان، و103 بإنزكان أيت ملول، و54 بتارودانت، و48 بتزنيت، و39 باشتوكة أيت باها، و2 بطاطا.

وسجّلت جهة مراكش أسفي 290 حالة؛ منها 204 بمراكش، و23 بالصويرة، و21 بقلعة السراغنة، و11 بشيشاوة، و4 باليوسفية، و11 بالحوز، و13 بآسفي، و3 بالرحامنة.

كما عرفت جهة الشرق 178 حالة؛ منها 36 بوجدة أنجاد، و40 ببركان، و30 بالناظور، و12 بتاوريرت، و8 بجرادة، و35 بجرسيف و5 بفجيج، و12 بالدريوش.

أما جهة فاس مكناس، فأحصت 73 حالة؛ منها 38 بفاس، و4 بتازة، و9 بمكناس، و12 بصفرو، وحالة واحدة بتاونات، و4 ببولمان، و5 بالحاجب.

وسجلت جهة العيون الساقية الحمراء 69 حالة؛ منها 55 بالعيون، و8 بالسمارة، و6 ببوجدور. بينما سجلت جهة بني ملال خنيفرة 66 حالة؛ منها 25 ببني ملال، و20 بالفقيه بن صالح، و13 بخريبكة، و2 بخنيفرة، و6 بأزيلال.

وسجلت جهة كلميم واد نون 62 حالة؛ منها 45 بكلميم، و10 بطانطان، و7 بسيدي إفني. وسجلت جهة درعة تافيلالت 52 حالة؛ منها 7 بميدلت، و28 بالرشيدية، و7 بتنغير، و5 بورزازات، و5 بزاكورة.

ورصدت وزارة الصحة جهة الداخلة وادي الذهب 26 حالة، جميعها بوادي الذهب.