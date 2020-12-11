وقفة بالنّاظور تخلّد ذكرى إعلان حقوق الإنسان

عبد الكريم هرواش من الناظور

تخليدًا للذّكرى الـ72 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، نظّم الفرع المحلّي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالنّاظور، مساءَ الخميس، وقفةً احتجاجية بساحة التّحرير وسط المدينة تحت شعار "حقوق الإنسان غير قابلة للحجر: نضال وحدوي لتفعيل الميثاق الوطني لحقوق الإنسان وحماية للمدافعين وإعمالًا لكافة الحقوق والحريات".

وشارك في الوقفة الاحتجاجية التي دامت ساعةً واحدة وسط حضور عناصر الأمن، أعضاء عن الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، وممثّلون بالإقليم عن التّنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرض عليهم التّعاقد، وأعضاء عن الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، إلى جانب عدد من الفاعلين.

وفي تصريح لعمر الناجي، الكاتب العام للفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالنّاظور، قال: "إنّ الوقفة الاحتجاجية التي شاركت فيها مختلف الفعاليات بمناسبة الذكرى الـ72 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تشكّل أساسًا التفاتةً نضاليةً ضدّ كل أشكال الخروقات والقمع والإجهاز على كافة الحقوق والحريات الإنسانية".

وأضافَ المتحدّث لجريدة هسبريس الإلكترونية أن الوقفة تأتي أيضا للتنديد بالوضعية الاقتصادية والاجتماعية لكافة الهيآت، وللتضامن مع كافّة المتضرّرين من أساتذة "التّعاقد" والطلبة والعاملين بمختلف القطاعات، مشيرًا إلى أنّ الفرع المحلّي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان مستمرّ في الاستجابة لكافة الأشكال النّضالية التي تستهدف الدفاع عن الحقوق العامة.