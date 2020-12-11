أطباء وصيادلة يناقشون "لقاح كورونا" ببني ملال

هسبريس من الرباط

نظمت منظمة المرأة التجمعية بجهة بني ملال خنيفرة، الخميس بالمقر الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بمدينة بني ملال، لقاء تحسيسيا حول لقاح كورونا.

وأشار المنظمون إلى أن "اللقاء، الذي احتُرمت فيه التدابير الوقائية اللازمة، يأتي في إطار التفاعل الجدّي مع التوجيهات الملكية الداعية إلى إطلاق عملية مكثفة للتلقيح ضد وباء كورونا، في أفق توفير مجانية اللقاح لجميع المغاربة، كوسيلة ملائمة للتحصين ضد الفيروس والتحكم في انتشاره، من أجل عودة المواطنين تدريجيا لممارسة حياتهم العادية".

وافتُتح اللقاء بكلمة ألقتها حنان غزيل، الرئيسة الجهوية لمنظمة المرأة التجمعية بجهة بني ملال خنيفرة، نوهت من خلالها بـ"المبادرة الملكية السامية للملك محمد السادس، الرامية لتوفير اللقاح مجانا لكافة المواطنات والمواطنين".

وأضافت المتحدثة أن "السياق العام للندوة جاء من أجل إزالة اللبس والضبابية التي رافقت الإعلان عن تلقيح كورونا، خاصة في مواقع التواصل الاجتماعي، مما خلق نوعا من الجدل المعرفي لدى المواطنين".

وأوضحت غزيل أن "منظمة المرأة التجمعية بجهة بني ملال خنيفرة ارتأت، بتنسيق مع لطيفة العدناني، المنسقة الإقليمية لحزب التجمع الوطني للأحرار ببني ملال، إحضار أطباء وصيادلة أخصائيين من أجل تنوير المواطنات والمواطنين".

وتطرّق عادل الشيبعينو، طبيب اختصاصي في الأمراض الصدرية والتنفسية طبيب بخلية "كوفيد-19"، لأهمية اللقاح ضد كورونا، مطالبا المواطنات والمواطنين بـ"عدم الاكتراث للآراء السلبية لبعض الأشخاص العدميين، الذين ينشرون أخبارا دون التحقق من مدى صحتها".

وأضاف أن "اللقاح سيكون على مرحلتين، الأولى ستخص الأطباء والصيادلة ورجال السلطة والأشخاص الذين يفوق سنهم 40 سنة، على أن تشمل المرحلة الثانية الأشخاص البالغ سنهم 18 فما فوق".

من جانبه، أكد أسامة العيدي، طبيب صيدلاني، ضرورة "مواجهة هذا الوباء بتكثيف عمليات التحسيس والتوعية من أجل الانخراط الفعال لإنجاح عملية التلقيح، وعدم الانسياق وراء الأخبار الكاذبة والإشاعات التي تناسلت حوله".