إطلاق مشاريع طرقية كبرى في جهة فاس مكناس

رشيد الكويرتي من فاس

بمقر ولاية جهة فاس مكناس، تم إطلاق مجموعة من المشاريع الطرقية التي تدخل في إطار عقد البرنامج بين الدولة وجهة فاس مكناس، الجمعة، وهي مشاريع تروم تأهيل وتقوية المحاور الاستراتيجية الطرقية بالجهة بكلفة مالية تناهز 2.4 مليار درهم.

مراسيم التوقيع على اتفاقيات الشراكة لإنجاز هذه المشاريع المهيكلة للشبكة الطرقية بين عدد من جماعات وأقاليم الجهة، تميزت بحضور وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، ووالي الجهة، ورئيس مجلس الجهة، وعمال عمالة وأقاليم الجهة، ونواب رئيس مجلس الجهة، ورؤساء بعض الجماعات الترابية.

وتهم هذه المشاريع الطرقية تثنیة الطریق الوطنیة رقم 8 بین فاس وتاونات بغلاف إجمالي يقدر بـ 1560 مليون درهم، تساهم فيه الجهة بـ485 مليون درهم، وربط إقليم الحاجب ببدال عین تاوجطات عبر الطريق الجھویة رقم 716 بغلاف إجمالي يقدر بـ83 مليون درهم، تساهم فيه الجهة بـ40 مليون درهم، وتثنية الطریق الوطنية رقم 8 بین بدال فاس وسیدي خيار على طول 10 كيلومترات، تغطي الجهة تكلفته الإجمالية التي تقدر بـ100 مليون درهم.

كما تشمل هذه المشاريع الطرقية تقویة الطريق الجهوية رقم 504 الرابطة بین صفرو ورباط الخیر وبويبلان بغلاف إجمالي يقدر بـ40 مليون درهم، تساهم فيه الجهة بـ22 مليون درهم، وتثنية الطريق الوطنية رقم 8 بين ایموزار كندر وإفران على طول 22 كيلومترا بغلاف إجمالي يقدر بـ250 مليون درهم، تساهم فيه الجهة بـ125 مليون درهم، فضلا عن تأهيل المحاور الطرقية الاستراتيجية للشبكة الطرقية بعمالة مكناس بغلاف إجمالي يقدر بـ369 مليون درهم، تساهم فيه الجهة بـ39.5 مليون درهم.

رئيس جهة فاس مكناس، امحند العنصر، قال بالمناسبة إنه بالنظر للحجم الكبير لهذه المشاريع التي تغطي أغلب المحاور الطرقية الكبرى والأساسية بعمالات وأقاليم الجهة، في إطار مقاربة للعدالة المجالية، حرص المجلس بتنسيق مع وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء وولاية الجهة على ضمان التمويل اللازم لها.

وأكد العنصر أن إنجاز وتحقيق هذه المشاريع يعتبر فرصة لإحداث نقلة نوعية في مسار تطوير الشبكة الطرقية بالجهة وتحسينها وتقويتها وتوسيعها، لتنضاف للمجهودات التي يبذلها المجلس لتنمية وتطوير هذه الشبكة في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، معتبرا أن جهة فاس مكناس تقدم اليوم نموذجا في التعاقد الترابي، وأنها تضع لبنة أخرى في مسلسل بناء الجهوية المتقدمة.