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الرئيسية | جهات | حملة واسعة لمحاصرة الباعة الجائلين بالنواصر

حملة واسعة لمحاصرة الباعة الجائلين بالنواصر

حملة واسعة لمحاصرة الباعة الجائلين بالنواصر
هسبريس من الدار البيضاء
الجمعة 11 دجنبر 2020 - 23:10

كثفت سلطات عمالة النواصر من حملات محاربة احتلال الملك العام، وتفشي ظاهرة الباعة الجائلين داخل الأحياء السكنية بمنطقة بوسكورة.

وحسب معطيات حصلت عليها هسبريس، فإن هذه الحملة تسعى من ورائها السلطات المحلية بعمالة النواصر إلى الحد من ظاهرة عرقلة السير التي تتسبب فيها عربات الباعة الجائلين بالأحياء التي تستقطب أعدادا متزايدة من السكان بفعل تنامي المشاريع السكنية بالمنطقة.

وشكل احتلال الملك العام بمختلف أحياء بوسكورة موضوع شكايات لساكنة المنطقة خلال الفترة الأخيرة، وهو ما دفع السلطات إلى رفع وتيرة محاربتها لهذه الظاهرة.

وساهمت هذه الحملة في الحد بشكل كبير من أنشطة الباعة المؤقتين الذين يحتلون شوارع وأزقة مجموعة من الأحياء، من ضمنها حي الزهراء ومنطقة اولاد صالح.

وتتزامن هذه العملية مع تكثيف سلطات مختلف عمالات مدينة الدار البيضاء من حملاتها الرامية إلى محاصرة الظواهر التي تشوه جمالية العاصمة الاقتصادية.

وكان المجلس الجماعي قد قرر بداية العام الجاري تعديل القرار الجماعي المحدد لشروط وضوابط الاستغلال المؤقت للملك العمومي، كخطوة منه من أجل "مواكبة دينامية تحسين وتطوير أداء مصالح الجماعة قصد تمكينها من الحماية والمحافظة وحسن استغلال الملك العام الجماعي، بتحديد مختلف الشروط الإدارية والتقنية والمالية في مجال الاحتلال المؤقت للملك العام، وفي المقابل تقييد المستغل بضرورة احترام استغلال هذا الملك".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - لك الله يامدينتي السبت 12 دجنبر 2020 - 00:17
من منطقة خضراء أصبحت بوسكورة مرتعا للازبال والعشوائية في تدبير جميع مرافقها فضلا عن الازدحام...
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2 - حلم تبخر السبت 12 دجنبر 2020 - 00:20
مدينة مثال للبناء العشوائي والفوضى في التسيير والرشوة في إعطاء رخص البناء وفتح المحلات..
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3 - شاهد على الحدث السبت 12 دجنبر 2020 - 00:23
في ظرف قياسي تحولت بوسكورة من مدينة هادئة ومتنفس للبيضاويين إلى مدينة تذكرني بسنوات الثمانينات من القرن الماضي
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4 - مواطن من الدارالبيضاء السبت 12 دجنبر 2020 - 00:26
وغير بعيد من إقليم النواصر. هناك في حي الألفة ومعه كل أحياء عمالة الحي الحسني صارت مستعمرة لاصحاب الكراريس والدكاكين والمقاهي وسيارات الأجرة التربورتورات حتى أضحى الراجلون بدون ممرجنبا إلى جنب مع السيارات.
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5 - ولا من يحرك ساكنا السبت 12 دجنبر 2020 - 00:28
ادعوا جميع أصحاب العقول النيرة والأخلاق الحميدة والتربية السليمة الى استطلاع ما يقع بابواب الاعداديات والثانويات ببوسكورة من أعمال فاحشة وأفعال فاضحة وممارسات اقل ما يقال عنها أنها مخلة بالحياء.
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6 - محمد م م السبت 12 دجنبر 2020 - 00:43
عرقلة السير اصبحت ظاهرة عادية في احتلال الملك العمومي من طرف أصحاب المتاجر حيث يضع هذا الأخير شيءا ما تحت الرصيف و على الطريق المعبدة مما يشكل و يتسبب في عرقلة السير و إرغام المارة على المرور على الطريق المعبدة المخصصة للمركبات هذه الظاهرة موجودة بكثرة في مدينة تمارة و للاسف دون أي تدخل و محاربة هذه الآفة من طرف السلطات الوصية
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