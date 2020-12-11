24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|12
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:48
|08:20
|13:26
|16:01
|18:23
|19:43
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- مواجهة الإرهاب تبدأ من العقائد
- تحديات التنمية المستدامة في أفق 2030
- عودة "دواعش مغاربة" من بؤر التّوتر .. علبة سوداء تفيد المملكة
- الصحراء المغربية تجمع أكاديميين في مؤتمر الوحدة العربية بالقاهرة
- الأحزاب السياسية والكفاءات الوطنية
حقوق الإنسان في الإسلام .. ذكرى بوطالب تستحضر الأسس البانية (5.00)
العثماني: الحكومة منكبة على تنفيذ تعليمات الملك بخصوص التلقيح (5.00)
التامك يراسل بايدن: البوليساريو تهدد الاستقرار والسلام في المنطقة (5.00)
اعتراف واشنطن بمغربية الصحراء يعجل بحل نهائي للنزاع الإقليمي (5.00)
التأكيد الأمريكي لمغربية الصحراء يكتم أصوات النظام في الجزائر (5.00)
- الوزير العلمي يكشف موعد دخول المستثمرين الإسرائيليين إلى المغرب - (209)
- استئناف العلاقات المغربية الإسرائيلية يُحرج قيادات "العدالة والتنمية" - (138)
- اعتراف واشنطن بمغربية الصحراء يعجل بحل نهائي للنزاع الإقليمي - (134)
- روسيا تنتقد اعتراف واشنطن بالسيادة المغربية - (130)
- التأكيد الأمريكي لمغربية الصحراء يكتم أصوات النظام في الجزائر - (120)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
حملة واسعة لمحاصرة الباعة الجائلين بالنواصر
كثفت سلطات عمالة النواصر من حملات محاربة احتلال الملك العام، وتفشي ظاهرة الباعة الجائلين داخل الأحياء السكنية بمنطقة بوسكورة.
وحسب معطيات حصلت عليها هسبريس، فإن هذه الحملة تسعى من ورائها السلطات المحلية بعمالة النواصر إلى الحد من ظاهرة عرقلة السير التي تتسبب فيها عربات الباعة الجائلين بالأحياء التي تستقطب أعدادا متزايدة من السكان بفعل تنامي المشاريع السكنية بالمنطقة.
وشكل احتلال الملك العام بمختلف أحياء بوسكورة موضوع شكايات لساكنة المنطقة خلال الفترة الأخيرة، وهو ما دفع السلطات إلى رفع وتيرة محاربتها لهذه الظاهرة.
وساهمت هذه الحملة في الحد بشكل كبير من أنشطة الباعة المؤقتين الذين يحتلون شوارع وأزقة مجموعة من الأحياء، من ضمنها حي الزهراء ومنطقة اولاد صالح.
وتتزامن هذه العملية مع تكثيف سلطات مختلف عمالات مدينة الدار البيضاء من حملاتها الرامية إلى محاصرة الظواهر التي تشوه جمالية العاصمة الاقتصادية.
وكان المجلس الجماعي قد قرر بداية العام الجاري تعديل القرار الجماعي المحدد لشروط وضوابط الاستغلال المؤقت للملك العمومي، كخطوة منه من أجل "مواكبة دينامية تحسين وتطوير أداء مصالح الجماعة قصد تمكينها من الحماية والمحافظة وحسن استغلال الملك العام الجماعي، بتحديد مختلف الشروط الإدارية والتقنية والمالية في مجال الاحتلال المؤقت للملك العام، وفي المقابل تقييد المستغل بضرورة احترام استغلال هذا الملك".