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مركبات تعزز أسطول النقل المدرسي في اشتوكة

مركبات تعزز أسطول النقل المدرسي في اشتوكة
رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها
السبت 12 دجنبر 2020 - 21:20

استفادت خمس جماعات بإقليم اشتوكة آيت باها من سيارات للنقل المدرسي، وهي آيت امزال، سيدي بوسحاب، آيت اعميرة، واد الصفا، وإداوكنيضيف، وذلك بهدف تحسين مؤشرات التمدرس بالإقليم، وتطوير العرض المدرسي، وتحسين شروط الولوج إلى المؤسسات التعليمية، خصوصا في المناطق القروية والجبلية، وتشجيع التلاميذ على مواصلة تعليمهم، بالإضافة إلى التخفيف من حدة ظاهرة الهدر المدرسي، خصوصا في صفوف الفتيات القرويات.

وارتفعت حصيلة دعم المجلس الإقليمي في مجال اقتنائه لسيارات النقل المدرسي بين 2016 و2020 إلى 43 سيارة وحافلة مخصصة للنقل المدرسي بتكلفة إجمالية قدرها 16.1 مليون درهم، في حين تم رصد 2،8 مليون درهم كدعم مالي مخصص للجمعيات والهيئات المشرفة على تدبير قطاع النقل المدرسي بمختلف جماعات الإقليم.

وجرى تعزيز أسطول النقل المدرسي باشتوكة آيت باها في إطار شراكة مؤسساتية بين عدد من المتدخلين هم المجلس الإقليمي، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ووكالة تنمية الواحات وشجر الأركان، والجماعات الترابية، والنسيج الجمعوي النشيط في هذا المجال، وذلك ضمن مقاربة أطرتها السلطات الإقليمية.

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