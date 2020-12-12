24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|12
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:48
|08:20
|13:26
|16:01
|18:23
|19:43
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- أمريكا تعتمد خريطة رسمية للمغرب تضمّ الصحراء
- واشنطن تهدي "الخريطة الكاملة للمغرب" إلى الملك محمد السادس
- أمريكا تصحّح خريطة المغرب
- إسرائيل تقيم علاقات دبلوماسية مع "مملكة بوتان"
- منظمة تصنف المغرب ضمن 25 بلدا باعثا لثاني "أوكسيد الكبريت"
أمريكا تستعد لإعلان عشرات المشاريع الاستثمارية بالصحراء المغربية (3.55)
بوريطة: استئناف العلاقات مع إسرائيل قرار سيادي .. وزيارتي ممكنة (3.55)
نشطاء أمازيغ يصفون علاقات المغرب وإسرائيل بالنصر التاريخي (3.46)
- الجزائر تحذّر من "زعزعة أجنبية" للاستقرار بالبلاد - (227)
- بوريطة: استئناف العلاقات مع إسرائيل قرار سيادي .. وزيارتي ممكنة - (162)
- نشطاء أمازيغ يصفون علاقات المغرب وإسرائيل بالنصر التاريخي - (116)
- واشنطن تهدي "الخريطة الكاملة للمغرب" إلى الملك محمد السادس - (114)
- "الأحرار" يثني على حكمة الملك في قضية الصحراء - (108)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مركبات تعزز أسطول النقل المدرسي في اشتوكة
استفادت خمس جماعات بإقليم اشتوكة آيت باها من سيارات للنقل المدرسي، وهي آيت امزال، سيدي بوسحاب، آيت اعميرة، واد الصفا، وإداوكنيضيف، وذلك بهدف تحسين مؤشرات التمدرس بالإقليم، وتطوير العرض المدرسي، وتحسين شروط الولوج إلى المؤسسات التعليمية، خصوصا في المناطق القروية والجبلية، وتشجيع التلاميذ على مواصلة تعليمهم، بالإضافة إلى التخفيف من حدة ظاهرة الهدر المدرسي، خصوصا في صفوف الفتيات القرويات.
وارتفعت حصيلة دعم المجلس الإقليمي في مجال اقتنائه لسيارات النقل المدرسي بين 2016 و2020 إلى 43 سيارة وحافلة مخصصة للنقل المدرسي بتكلفة إجمالية قدرها 16.1 مليون درهم، في حين تم رصد 2،8 مليون درهم كدعم مالي مخصص للجمعيات والهيئات المشرفة على تدبير قطاع النقل المدرسي بمختلف جماعات الإقليم.
وجرى تعزيز أسطول النقل المدرسي باشتوكة آيت باها في إطار شراكة مؤسساتية بين عدد من المتدخلين هم المجلس الإقليمي، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ووكالة تنمية الواحات وشجر الأركان، والجماعات الترابية، والنسيج الجمعوي النشيط في هذا المجال، وذلك ضمن مقاربة أطرتها السلطات الإقليمية.