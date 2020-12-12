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جمعية "سمايل" تفتتحُ الأسبوعَ الأخضر بالنّاظور

جمعية "سمايل" تفتتحُ الأسبوعَ الأخضر بالنّاظور
عبد الكريم هرواش من النّاظور
السبت 12 دجنبر 2020 - 09:09

تحت شعار "لنتعبأ جميعا ضد كورونا، حمايةً لبيئتنا وسلامة لصحتنا"، افتتحت جمعية سمايل للثقافة بالناظور، مساء الجمعة، فعاليات الدورة الرابعة للأسبوع الأخضر، وذلك في إطار مواكبة الحملة الوطنية للتحسيس والتوعية ضد وباء "كوفيد-19".

وتضمّن برنامج الحفل الذي احتضنته قاعةُ إحدى الفنادق المصنّفة بالنّاظور، فقرات فنية بمشاركة عبد العالي الرّحماني، وفقرة الفن التشكيلي التي خلدت المحطة الوطنية الراهنة "معبر الكركرات" في لوحة فنية، إلى جانب عروض مسرحية وسحرية من تقديم مجموعة من المشاركين.

كما عرف حفل الافتتاح تكريم مجموعة من الأطر الصحية والإدارية والاجتماعية والإعلامية، ممن وقفوا في الصفوف الأولى لمواجهة انتشار جائحة كورونا منذ إعلان حالة الطّوارئ في البلاد.

جدير بالذّكر أن فعاليات الأسبوع الأخضر لجمعية سمايل للثقافة بالنّاظور، ستمتدّ بشكل استثنائي هذه السنة إلى غاية الـ 16 من شهر دجنبر الجاري، مع الحرص على اتخاذ جميع الإجراءات والتّدابير المتعلّقة بالوقاية من فيروس كورونا المستجدّ.

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