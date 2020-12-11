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كُتّاب وآراء
حشود بالآلاف تغمر شوارع مكناس وتشيع جنازة الصحافي الغماري
رغم استمرار تفشي جائحة "كورونا"، فإن الآلاف من سكان مدينة مكناس تحدوا الخوف من الفيروس التاجي، وآثروا أن يشاركوا في جنازة الإعلامي صلاح الدين الغماري، الذي شيع جثمانه إلى مثواه الأخير، عصر اليوم الجمعة، بمقبرة "مولاي مليانة" بمسقط رأسه بمدينة مكناس.
وجسدت الجنازة المهيبة للراحل التقدير الذي يكنه له محبوه وأصدقاؤه، الذين التفوا بالآلاف، في حشود غفيرة، لتوديعه إلى دار البقاء، وسط أجواء من الحزن والصدمة التي خيمت على المشيعين، تعبيرا منهم عن حسرتهم على فقدان الراحل، الذي فارق، عن 50 عاما، الحياة، ليلة الخميس الجمعة، بمدينة المحمدية إثر سكتة قلبية مفاجئة.
وعرفت جنازة صلاح الدين الغماري مشاركة حوالي 10 آلاف شخص، حسب تقديرات غير رسمية، حيث توافدت الحشود على منزل عائلته، كما غمرت الشوارع والأزقة التي مر منها موكب جنازته، داعية له بالرحمة والمغفرة، ولعائلته وأصدقائه بالصبر الجميل.
واشتهر الإعلامي الراحل صلاح الدين الغماري بإطلاله لسنوات طويلة على المغاربة من خلال القناة الثانية بتقديم نشرات الأخبار، واختطفه الموت وهو يستعد لإطلاق برنامجه التلفزيوني الجديد "صوتكم" الذي أقرته إدارة قناة "دوزيم" ضمن شبكة برامجها الإخبارية الجديدة.
وتوسعت قاعدة محبي صلاح الدين الغماري خلال الجائحة، مع تقديمه برنامج "أسئلة كورونا"، الذي كان يحث فيه المغاربة، باللغة العامية، على التقيد الصارم بالتدابير الاحترازية في مواجهة الفيروس.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (48)
ولكن المسكين كاع داكشي للي جرا فكورونا الناس ضربوه فالزيرو فالجنازة..
اكيد الناس كيبغيوه ولكن على الاقل يديرو ليه خاتمة مزيانة فالدنيا.
الله يرحمو ويوسع عليه ويتبثو عند السؤال.
الله يرحم جميع المسلمين.
الشيئ الذي ازعجني هو غياب شروط الوقاية من وباء كورونا و عدم احترام التباعد الجسدي و ضرب بعرض الحائط تعليمات وزارة الصحة فيما يخص هذه المناسبات الأليمة و اتمنى من اعماق قلبي أن لا يفتك هذا الفيروس المدمر أي أحد ممن حضروا جنازة الاخ صلاح. نسأل الله العلي القدير أن ينجي مدينتنا مكناس و باقي وطننا العزيز من كل مكروه
حسب الصور المأخودة في توديع الفقيد بأن روح الفقيد لن تكون رضية على عدم احترام مودعيه إلى ماكان يدعو إليه بالتقيد الحازم لإجراءات التباعد لتفادي انتشار العدوى.
وما بان ليك غير هو
وما عزعليك غير هو
وشحال عندي منو
وياك غير دتييه
افتقدنا أخا عزيزا ورجلا وطنيا بامتياز
صحفي مقتدر وخلوق إنسان صالح
اللهم في هذة ليلة الجمعة اجعله من ورثة الجنة النعيم واسكنه بجوار أنبياءك الصالحين آمين يارب العالمين.
المرحوم كان ديما كيقول لينا نصائح زوينة بخصوص التباعد ولكن فالجنازة ديالو المحبين والجمهور ديالو مطبقوش النصيحة ديالو وحظرو بكثافة وهذا كيدل على أنه محبوب بزاف .
اللهم اسكنه فسيح جناتك آمين .
وخرجاته الاذاعية والتلفزيونية من أجل التوعية لمحاربة عدوى كوفيد 19. اجمل تكريم له هو احترام ما كان يدعو اليه.
ولا حول ولا قوة الا بالله
اللهم عامله بما انت أهله ولا تعامله بما هو أهله اللهم أجزه عن الإحسان احسان وعن الإساءة عفوا وغفرانا