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الرئيسية | جهات | حشود بالآلاف تغمر شوارع مكناس وتشيع جنازة الصحافي الغماري

حشود بالآلاف تغمر شوارع مكناس وتشيع جنازة الصحافي الغماري

حشود بالآلاف تغمر شوارع مكناس وتشيع جنازة الصحافي الغماري
رشيد الكويرتي من مكناس (صور: سعد القادري)
الجمعة 11 دجنبر 2020 - 22:30

رغم استمرار تفشي جائحة "كورونا"، فإن الآلاف من سكان مدينة مكناس تحدوا الخوف من الفيروس التاجي، وآثروا أن يشاركوا في جنازة الإعلامي صلاح الدين الغماري، الذي شيع جثمانه إلى مثواه الأخير، عصر اليوم الجمعة، بمقبرة "مولاي مليانة" بمسقط رأسه بمدينة مكناس.

وجسدت الجنازة المهيبة للراحل التقدير الذي يكنه له محبوه وأصدقاؤه، الذين التفوا بالآلاف، في حشود غفيرة، لتوديعه إلى دار البقاء، وسط أجواء من الحزن والصدمة التي خيمت على المشيعين، تعبيرا منهم عن حسرتهم على فقدان الراحل، الذي فارق، عن 50 عاما، الحياة، ليلة الخميس الجمعة، بمدينة المحمدية إثر سكتة قلبية مفاجئة.

وعرفت جنازة صلاح الدين الغماري مشاركة حوالي 10 آلاف شخص، حسب تقديرات غير رسمية، حيث توافدت الحشود على منزل عائلته، كما غمرت الشوارع والأزقة التي مر منها موكب جنازته، داعية له بالرحمة والمغفرة، ولعائلته وأصدقائه بالصبر الجميل.

واشتهر الإعلامي الراحل صلاح الدين الغماري بإطلاله لسنوات طويلة على المغاربة من خلال القناة الثانية بتقديم نشرات الأخبار، واختطفه الموت وهو يستعد لإطلاق برنامجه التلفزيوني الجديد "صوتكم" الذي أقرته إدارة قناة "دوزيم" ضمن شبكة برامجها الإخبارية الجديدة.

وتوسعت قاعدة محبي صلاح الدين الغماري خلال الجائحة، مع تقديمه برنامج "أسئلة كورونا"، الذي كان يحث فيه المغاربة، باللغة العامية، على التقيد الصارم بالتدابير الاحترازية في مواجهة الفيروس.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (48)

1 - زكرياء الكندي الجمعة 11 دجنبر 2020 - 22:40
صحافي خلوق طيب إنسان مثقف ما يسعنا إلى أن نقول إنا لله وانا اليه راجعون رحمة الله عليه
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155
2 - Amine الجمعة 11 دجنبر 2020 - 22:41
اللَّهمَّ اغفِرْ له وارحَمْه واعفُ عنه وأكرِمْ منزلَه وأوسِعْ مُدخَلَه واغسِلْه بالماءِ والثَّلجِ والبَردِ ونقِّه مِن الخطايا كما يُنقَّى الثوبُ الأبيضُ مِن الدَّنسِ وأبدِلْه بدارِه دارًا خيرًا مِن دارِه وأهلًا خيرًا مِن أهلِه وزوجةً خيرًا مِن زوجتِه وأدخِلْه الجنَّةَ وأعِذْه مِن النَّارِ ومِن عذابِ القبرِ
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145
3 - عبدالهادي آسفي الجمعة 11 دجنبر 2020 - 22:44
انا لله وانا اليه راجعون،رحمة الله عليه وعلى جميع المسلمين،اللهم الهم اسرته الصغيرة والكبيرة الصبر والسلوان ،امين.
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61
4 - Latifa الجمعة 11 دجنبر 2020 - 22:44
انا لله وإنا إليه راجعون
الدوام لله
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46
5 - الطنز البنفسجي الجمعة 11 دجنبر 2020 - 22:45
الله يرحمو.
ولكن المسكين كاع داكشي للي جرا فكورونا الناس ضربوه فالزيرو فالجنازة..
اكيد الناس كيبغيوه ولكن على الاقل يديرو ليه خاتمة مزيانة فالدنيا.
الله يرحمو ويوسع عليه ويتبثو عند السؤال.
الله يرحم جميع المسلمين.
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56
6 - سامي الجمعة 11 دجنبر 2020 - 22:45
صعب ان يهب الله تعالى إلى عبده حب الناس له بهذا الشكل . و اصعب ان يدفن يوم الجمعة ... فاللهم كما وهبت له محبة عبادك اوهب له جنة الفردرس امين
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108
7 - مغربي الجمعة 11 دجنبر 2020 - 22:45
رحم الله الفقيد. ..لكن :تحدى الآلاف الفيروس! فهذا ضرب من الجنون. ..علينا أن نتحدى الفيروس بالتباعد؛ اتباع شروط النظافة. .....الدولة خسرت الملايير. .لنفترض لا قدر الله أنه في هذه الحشود كانت حالات الفيروس ..ما المصير؟ ؟قليلا من العقل و الحكمة. .نحن أمام فيروس انهك دولا عظمى. ..
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40
8 - Adam الجمعة 11 دجنبر 2020 - 22:45
رحم الله الاخ صلاح الدين ورحمة الله تعالى على كل موتى المسلمين.
الشيئ الذي ازعجني هو غياب شروط الوقاية من وباء كورونا و عدم احترام التباعد الجسدي و ضرب بعرض الحائط تعليمات وزارة الصحة فيما يخص هذه المناسبات الأليمة و اتمنى من اعماق قلبي أن لا يفتك هذا الفيروس المدمر أي أحد ممن حضروا جنازة الاخ صلاح. نسأل الله العلي القدير أن ينجي مدينتنا مكناس و باقي وطننا العزيز من كل مكروه
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26
9 - عبداللطيف الجمعة 11 دجنبر 2020 - 22:45
وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ
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34
10 - احلام الجمعة 11 دجنبر 2020 - 22:46
رحمة الله عليه و جعله من اهل الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا... اللهم عامله بما انت اهله ... فعلا موته كانت صدمة لنا جميعا و عبرة في نفس الوقت... دنيا ما دايمة و عمرها تعطي العهد لأحد و سعداتك افاعل الخير
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27
11 - ADAM الجمعة 11 دجنبر 2020 - 22:46
رحم الله الفقيد والصبر والسلوان لأسرته.
حسب الصور المأخودة في توديع الفقيد بأن روح الفقيد لن تكون رضية على عدم احترام مودعيه إلى ماكان يدعو إليه بالتقيد الحازم لإجراءات التباعد لتفادي انتشار العدوى.
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17
12 - الدهبي مهاجر الجمعة 11 دجنبر 2020 - 22:46
ايام كورونا كهرهناها ولكن جا صلاح الدين الغماري خلنا نعشق ونتبع برنامجه الشيق عن كورونا حتى اصبحنا نسناو برنامج ديالو آلله ارحمك وصبر ميمتك اما انا سأقول كما قالت المجموعة المشاهب

وما بان ليك غير هو
وما عزعليك غير هو
وشحال عندي منو
وياك غير دتييه
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8
13 - الرباطي أصيل الجمعة 11 دجنبر 2020 - 22:47
رحمه الله واسكنه فسيح جناته
افتقدنا أخا عزيزا ورجلا وطنيا بامتياز
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18
14 - ولد شعب الجمعة 11 دجنبر 2020 - 22:48
الله يرحمه و يسكنه فسيح جناته وانا لله وانا اليه راجعون ، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة هذه هي سنة الحياة الموت علينا حق الواحد خاصوا يراجع نفسو ويتصالح مع داتو ويتوب اليوم الدنيا وغدا الآخرة في أي لحظة قد تأتي الموت .
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14
15 - قلة وعي الجمعة 11 دجنبر 2020 - 22:50
و هذا دليل على أن التخلف لا زال يعشش في عقول المغاربة ... المرحوم صلاح الدين الغماري في "أسئلة كورونا" البرنامج الذي قدمه أعطى عشرات بل مئات النصائح للمغاربة من أجل آحترام التباعد الإجتماعي في ضل الجائحة... و لكن هيهات بعض المغاربة أو الكثير منهم لديهم ثقب بين الأذنين ... الكلام إدخل من أذن و يخرج من أذن أخرى ... أخر أعماله و مجهوداته ذهبت هباء منثورا ... فاللهم إرحمه و أدخله فسيح جنانك ...
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16
16 - مواطن من الدارالبيضاء الجمعة 11 دجنبر 2020 - 22:50
رحمة الله عليه كان بعبارة دارجة يحدر من مثل هذه التجمعات الكبيرة لكن قدر الموت باغته وشيعت جنازته بحشود لم تعرفها جنازة أخرى زمن كورونا
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16
17 - badr الجمعة 11 دجنبر 2020 - 22:51
إن العين لتدمع،وإن القلب ليحزن،ولانقول إلا مايرضي ربنا،إنا لله وإنا إليه راجعون،تغمد آلله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته.
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16
18 - عبدالقادر جرسيف الجمعة 11 دجنبر 2020 - 22:51
والله انني بكيت كانه فرد من العائلة، صحافي محنك وفي المستوى لا زلت اتذكر برامجه بخصوص جائحة كوررونا كان يقدمها بنيته وباخلاص وصدق، رحمه الله تعالى واسكنه فسيح جناته والهم أهله الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون
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22
19 - عمر الجمعة 11 دجنبر 2020 - 22:51
تعازينا الحارة لعائلته الصغيرة و الكبيرة ولي أسرة ألاعلام في فقدان الصحفي المقتدر صلاح الدين الغمري رحمة الله عليه وأسكنه فسيح جنانه و إنا لله وإنا إليه راجعون و لاحول ولاقوه إلا بالله العلي العظيم
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12
20 - سعيدة الجمعة 11 دجنبر 2020 - 22:52
انا لله وانا اليه راجعون رحمه الله واسكنه فسيح جناته و رزق ذويه الصبر و السلوان
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9
21 - Imlagh ibra الجمعة 11 دجنبر 2020 - 22:54
انة لله وانة اليه راجعون اللهمة غفر لنا وله ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنون والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب سميع الدعوات.
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7
22 - سعد الجمعة 11 دجنبر 2020 - 22:54
نرجو له الرحمه والمغفره من الله عز وجل وإنا لله وإنا إليه راجعون..
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23 - Mouad الجمعة 11 دجنبر 2020 - 22:54
الله يرحموا وي صبر اهلوا صحافي خلوق و بشوش
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8
24 - الناقد الجمعة 11 دجنبر 2020 - 22:56
الدوام ل الله كل من عليها فان
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6
25 - حب الله والملائكة والناس الجمعة 11 دجنبر 2020 - 22:57
رحمه الله عليه وعزاء المغاربة واحد قد ما الحزن قد ما الاطمئنان بكثرة الناس اللي حضرات فالجنازة ومألمة الظاهر انه كان انسان طيب وخلوق ومحب للخير سعداتو رحمه الله الله يرزق الصبر لوالديه وعائلته
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7
26 - مغربية حرة الجمعة 11 دجنبر 2020 - 22:57
والله آلمنا موته كأنه فرد من عائلتي الله يرحمو ويغفر له ويصبر امه وعائلته ويبدل محبتة بالصبر ويرحم جميع اموات المسلمين وان لله وان اليه راجعون
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8
27 - احمد الجمعة 11 دجنبر 2020 - 22:58
انا لله وانا اليه راجعون انسان خلوق ومتفاني في مهنته رحمه الله واسكنه فسيح جنانه والهم ذويه الصبر والسلوان.
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6
28 - younesef الجمعة 11 دجنبر 2020 - 22:59
صلاح الدين الغماري الانسان الخلوق و الطيب رحمك الله و أسكنك فسيج جنته ....سبحان الله رزقه محبة الخلق فأحبه الخالق إن شاء الله في الفردوس الاعلى و نحن معك و أمة سيدنا محمد
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9
29 - شخص الجمعة 11 دجنبر 2020 - 23:00
ان لله وانا اليه راجعون الله يرحمه ويغفرله كان
صحفي مقتدر وخلوق إنسان صالح
اللهم في هذة ليلة الجمعة اجعله من ورثة الجنة النعيم واسكنه بجوار أنبياءك الصالحين آمين يارب العالمين.
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9
30 - Hotêl Alpha الجمعة 11 دجنبر 2020 - 23:01
إنا لله وإنا إليه راجعون البقاء لله وحده
المرحوم كان ديما كيقول لينا نصائح زوينة بخصوص التباعد ولكن فالجنازة ديالو المحبين والجمهور ديالو مطبقوش النصيحة ديالو وحظرو بكثافة وهذا كيدل على أنه محبوب بزاف .
اللهم اسكنه فسيح جناتك آمين .
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7
31 - Hassan 6 الجمعة 11 دجنبر 2020 - 23:02
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اكرم مثواه واجعله مع النبيين والصالحين والشهداء في الفردوس الأعلى من الجنة وحسن أولئك رفيقا.
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5
32 - منصف الجمعة 11 دجنبر 2020 - 23:05
الله يرحموا مسكين كان انسان مزيان وطيب وباينة حتى الطيبة على وجهوا ولكن كانشوف فالوقت فاش كايستاعد العالم باش إحاصر كورونا باللقاح خرجات مكناس كلها باش تنشروا من جديد حيت الأكثرية ملدايرينش الكمامة زيد على ذلك التباعد ماكاينش بيناتهم واخا غير شوية.انا ماشي ضد مايمشيوا فالجنازة ديالوا ولكن على الاقل إطبقوا التعليمات الصحية
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3
33 - تغمده الله بواسع رحمته الجمعة 11 دجنبر 2020 - 23:10
سكن قلوب جميع المغاربة بفضل حبه لوطنه و بفضل تضحياته من أجل وطنه هو مثال يجب أن يحتذى به ليس فقط في الإعلام و لكن في جميع المجالات.....
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4
34 - أحمد medo الجمعة 11 دجنبر 2020 - 23:11
إن لله وإن إليه راجعون رحم الله الفقيد واسكنه فسيح جناته اللهم آرحمه وآغفر له وآرزق أهله الصبر والسلوان على فراقه ولا حولا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
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3
35 - فدوى الجمعة 11 دجنبر 2020 - 23:17
والله إني مصدومة كباقي المغاربة لفقدان هذا الرجل الطيب ! اللهم ارحمه و اغفر له و تجاوز عنه و ألحقنا به مؤمنين، اللهم ارزق أهله الصبر على فراقه و اربط على قلوبهم يا رحمن يا رحيم
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3
36 - جامع الجمعة 11 دجنبر 2020 - 23:18
الله ارحم الاخ الفاضل أمين يارب العالمين. ولكن أين شروط الوقاية، أين التباعد ...... اطلب من الله يحمي الجميع.
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37 - حواص هشام الجمعة 11 دجنبر 2020 - 23:19
اللهم اغفر له وارحمه وارزق اهله الصبر والسلوان.
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3
38 - Barcelona الجمعة 11 دجنبر 2020 - 23:20
تعازينا لأسرة الفقيد صلاح الدين الغماري تغمده الله بواسع رحمته الواسعة اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. نعم الصحفي الخلوق. إن لله وإن إليه راجعون
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3
39 - أم أمين الجمعة 11 دجنبر 2020 - 23:21
إنا لله وإنا إليه راجعون الله يرحمو إنسان خلوق عرف كيدخل قلوب المغاربة كاملين
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2
40 - hamidou الجمعة 11 دجنبر 2020 - 23:21
كل نفس دائقة الموت. رحمت الله علية ولجميع المسلمين. لكن اين هده الدولة وهده التدبيرات. كيف يسمح اقامة جنازة ونحن في اعلى اسقف الوباء. كم من مواطن توفى وحرم اهله من دفنه وحتى من زيارته. والله العظيم شيئ مأسف. الدول تحارب الوباء وحكومة المغرب تشجع علية. لا افهم شيئ. كم من روح ستزهق بسبب هده الجنازة. والعبرة من عيد الاضحى حيت كان المغرب من قلة الدول المتحكمة في الوباء. والاختلاط في عيد الاضحى سبب تفشيه بكترة. سنرى بعد 10 ايام عدد المصاببن بمكناس. عيب وعار على هده ااحكومة صاحبة مصالحها فقط.
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41 - السلام الجمعة 11 دجنبر 2020 - 23:24
صلاح الدين الغمري الوطني الصادق الغيور سيبقى إسمك خالدا في داكرة المغاربة لما أسهمت به في ضل الجاءحة لقد كنت وستبقى في قلوبنا نحن مغاربة كندا نم في سلام نحبك.
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42 - شمس اكتوبر الجمعة 11 دجنبر 2020 - 23:28
جنازة الفقيد خلت من نصائحه وتعاليمه
وخرجاته الاذاعية والتلفزيونية من أجل التوعية لمحاربة عدوى كوفيد 19. اجمل تكريم له هو احترام ما كان يدعو اليه.
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43 - Sana الجمعة 11 دجنبر 2020 - 23:31
ان لله واليه راجعون
ولا حول ولا قوة الا بالله
اللهم عامله بما انت أهله ولا تعامله بما هو أهله اللهم أجزه عن الإحسان احسان وعن الإساءة عفوا وغفرانا
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44 - قلعة امكونة الجمعة 11 دجنبر 2020 - 23:34
لله ما اخد ولله ما اعطى انا لله وان اليه راجعون اللهم ارحمه برحمتك الواسعة يا رب العالمين
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45 - fatyاسبانيا الجمعة 11 دجنبر 2020 - 23:35
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارحمه و اغفر له وارزق اهله الصبر والسلوان .
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46 - هشام الجمعة 11 دجنبر 2020 - 23:37
اللَّهمَّ اغفِرْ له وارحَمْه واعفُ عنه وأكرِمْ منزلَه وأوسِعْ مُدخَلَه واغسِلْه بالماءِ والثَّلجِ والبَردِ ونقِّه مِن الخطايا كما يُنقَّى الثوبُ الأبيضُ مِن الدَّنسِ وأبدِلْه بدارِه دارًا خيرًا مِن دارِه وأهلًا خيرًا مِن أهلِه وزوجةً خيرًا مِن زوجتِه وأدخِلْه الجنَّةَ وأعِذْه مِن النَّارِ ومِن عذابِ القبرِ
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47 - نادر الجمعة 11 دجنبر 2020 - 23:39
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح الجنان
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48 - Momo Nice الجمعة 11 دجنبر 2020 - 23:41
C'est la première fois de ma vie que je pleure pour quelqu'un de la télé. Ce monsieur nous a accompagné pendant toute la période du confinement et à donné des conseils du fond du coeur à tous les marocains. Il est rentré dans le coeur de tous les Marocains. Lah Yrehmou.
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