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الرئيسية | جهات | "جهة كلميم" تعتز بتطورات القضية الوطنية الأولى

"جهة كلميم" تعتز بتطورات القضية الوطنية الأولى

"جهة كلميم" تعتز بتطورات القضية الوطنية الأولى
مصطفى البكار
السبت 12 دجنبر 2020 - 20:55

عبرت جهة كلميم وادنون عن اعتزازها الكبير بمبادرة اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المغرب على كل مناطق الصحراء المغربية، واصفة الخطوة بـ"المكسب المهم والاستحقاق العظيم الذي كان ثمرة عمل وجهود متواصلة للدبلوماسية الملكية السامية"، ومعلنة "مباركتها لجلالة الملك السادس والشعب المغربي قاطبة هذا الإنجاز التاريخي الذي يأتي في ظرف دقيق تعرف فيه الأقاليم الجنوبية دينامية تنموية منقطعة النظير وتعبئة شاملة للرد على أعداء الوحدة الترابية".

وقال بلاغ لمجلس كلميم وادنون، توصلت به هسبريس، إن "هذا القرار الحكيم الصادر عن دولة عظمى، والمقرون بفتح قنصلية أمريكية بالداخلة، سيكون له دور كبير في تحقيق السلم والأمان والرفع من وتيرة التنمية وإعطاء إشعاع اقتصادي للمناطق الجنوبية للمملكة المغربية، كما سيشكل تأييدا واضحا لعدالة قضية الوحدة الترابية، وتعزيزا للإجماع الوطني حولها، ودعما للمغاربة في معركتهم الوطنية المتواصلة".

وأعرب البلاغ ذاته عن "اعتزاز جهة كلميم وادنون بالسياسة الملكية الحكيمة ودعمها لها على مستوى كافة القضايا الإقليمية والوطنية والدولية، وكذا استعدادها الكامل للدفاع والمرافعة عن الوحدة الترابية تحت القيادة السامية لعاهل البلاد الملك محمد السادس".

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