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"قرار ترامب" يطلق مسيرة فرح في "آيت أوسى"

"قرار ترامب" يطلق مسيرة فرح في "آيت أوسى"
رشيد بيجيكن من أكادير
السبت 12 دجنبر 2020 - 22:35

في إطار المستجدات التي عرفتها قضية الوحدة الترابية للمغرب، وتعبيرا منها عن فرحتها بقرار اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المغرب على كافة أراضيه، نظمت قبيلة آيت أوسى في مدينة أكادير مسيرة بالسيارات، انطلقت من حي "الخيام" وجابت مختلف الشوارع الرئيسية ووصولا إلى ساحة آيت سوس وسط المدينة.

وحمل المشاركون في هذه المسيرة الأعلام الوطنية، كما عمدوا إلى طلاء بعض السيارات باللونين الأحمر والأخضر ووضعوا عليها الأعلام الوطنية ورموز البلاد، فضلا عن ترديد النشيد الوطني ونشيد المسيرة الخضراء والدعاء للملك محمد السادس بالنصر والتمكين.

وخلال كلمات بالمناسبة، اعتبر منظمو المسيرة المنتمون إلى قبيلة آيت أوسى الصحراوية أن اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المغرب على مناطقه الصحراوية، "انتصار وتتويج لجهود الدبلوماسية المغربية التي يقودها العاهل المغربي محمد السادس بحكمة وتبصر".

كما اعتبروا أن قرار الإدارة الأمريكية القاضي بالاعتراف بالسيادة المغربية الكاملة على الأقاليم الجنوبية، وعزمها فتح قنصلية بمدينة الداخلة، "خطوة وازنة ذات أهمية كبيرة"، وأن "الفرحة العارمة التي غمرت مختلف مكونات الشعب المغربي دليل على أن القضية الوطنية محط إجماع وطني".

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