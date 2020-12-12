24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|12
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:48
|08:20
|13:26
|16:01
|18:23
|19:43
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- أمريكا تعتمد خريطة رسمية للمغرب تضمّ الصحراء
- واشنطن تهدي "الخريطة الكاملة للمغرب" إلى الملك محمد السادس
- أمريكا تصحّح خريطة المغرب
- إسرائيل تقيم علاقات دبلوماسية مع "مملكة بوتان"
- منظمة تصنف المغرب ضمن 25 بلدا باعثا لثاني "أوكسيد الكبريت"
أمريكا تستعد لإعلان عشرات المشاريع الاستثمارية بالصحراء المغربية (3.55)
بوريطة: استئناف العلاقات مع إسرائيل قرار سيادي .. وزيارتي ممكنة (3.55)
نشطاء أمازيغ يصفون علاقات المغرب وإسرائيل بالنصر التاريخي (3.46)
- الجزائر تحذّر من "زعزعة أجنبية" للاستقرار بالبلاد - (227)
- بوريطة: استئناف العلاقات مع إسرائيل قرار سيادي .. وزيارتي ممكنة - (162)
- نشطاء أمازيغ يصفون علاقات المغرب وإسرائيل بالنصر التاريخي - (116)
- واشنطن تهدي "الخريطة الكاملة للمغرب" إلى الملك محمد السادس - (114)
- "الأحرار" يثني على حكمة الملك في قضية الصحراء - (108)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
"قرار ترامب" يطلق مسيرة فرح في "آيت أوسى"
في إطار المستجدات التي عرفتها قضية الوحدة الترابية للمغرب، وتعبيرا منها عن فرحتها بقرار اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المغرب على كافة أراضيه، نظمت قبيلة آيت أوسى في مدينة أكادير مسيرة بالسيارات، انطلقت من حي "الخيام" وجابت مختلف الشوارع الرئيسية ووصولا إلى ساحة آيت سوس وسط المدينة.
وحمل المشاركون في هذه المسيرة الأعلام الوطنية، كما عمدوا إلى طلاء بعض السيارات باللونين الأحمر والأخضر ووضعوا عليها الأعلام الوطنية ورموز البلاد، فضلا عن ترديد النشيد الوطني ونشيد المسيرة الخضراء والدعاء للملك محمد السادس بالنصر والتمكين.
وخلال كلمات بالمناسبة، اعتبر منظمو المسيرة المنتمون إلى قبيلة آيت أوسى الصحراوية أن اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المغرب على مناطقه الصحراوية، "انتصار وتتويج لجهود الدبلوماسية المغربية التي يقودها العاهل المغربي محمد السادس بحكمة وتبصر".
كما اعتبروا أن قرار الإدارة الأمريكية القاضي بالاعتراف بالسيادة المغربية الكاملة على الأقاليم الجنوبية، وعزمها فتح قنصلية بمدينة الداخلة، "خطوة وازنة ذات أهمية كبيرة"، وأن "الفرحة العارمة التي غمرت مختلف مكونات الشعب المغربي دليل على أن القضية الوطنية محط إجماع وطني".