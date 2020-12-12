24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|13
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:49
|08:21
|13:26
|16:01
|18:23
|19:43
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- أمريكا تعتمد خريطة رسمية للمغرب تضمّ الصحراء
- واشنطن تهدي "الخريطة الكاملة للمغرب" إلى الملك محمد السادس
- أمريكا تصحّح خريطة المغرب
- إسرائيل تقيم علاقات دبلوماسية مع "مملكة بوتان"
- آسفي تتغلب على الوداد
أمريكا تستعد لإعلان عشرات المشاريع الاستثمارية بالصحراء المغربية (3.55)
بوريطة: استئناف العلاقات مع إسرائيل قرار سيادي .. وزيارتي ممكنة (3.33)
نشطاء أمازيغ يصفون علاقات المغرب وإسرائيل بالنصر التاريخي (3.13)
- الجزائر تحذّر من "زعزعة أجنبية" للاستقرار بالبلاد - (230)
- بوريطة: استئناف العلاقات مع إسرائيل قرار سيادي .. وزيارتي ممكنة - (165)
- واشنطن تهدي "الخريطة الكاملة للمغرب" إلى الملك محمد السادس - (138)
- نشطاء أمازيغ يصفون علاقات المغرب وإسرائيل بالنصر التاريخي - (118)
- "الأحرار" يثني على حكمة الملك في قضية الصحراء - (108)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مرشدون سياحيون يزورون "معبر الكركرات"
على غرار الهيئات والأحزاب والجمعيات المساندة لمغربية الصحراء منذ تدخل الجيش لتطهير معبر الكركرات من العناصر الانفصالية وتأمين عبور الأشخاص والبضائع؛ زار ثلاثة مرشدين سياحيين، السبت، المعبر المذكور، للتعبير عن حبهم لوطنهم، والتنويه بتدخل القوات المسلحة الملكية لطرد ميليشيات البوليساريو.
وأوضح أكيوض عبد الرحيم، مرشد سياحي حاز جائزةَ ثالث أحسن مرشد سياحي في العالم سنة 2018، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن المرشدين زايد بوتشتوين ومصطفى خليدي شاركا في هذه الرحلة إلى جانبه، من أجل تثمين القرار الأمريكي الأخير القاضي بالاعتراف بسيادة المملكة المغربية على كافة أقاليمها الجنوبية، وفتح قنصلية للولايات المتحدة الأمريكية في مدينة الداخلة.
وأضاف أن الغاية من هذه الزيارة هي "تمثيل المرشدين السياحيين على الصعيد الوطني، لتأكيد فرحنا وامتناننا بهذه التطورات الإيجابية التي يشهدها ملف الوحدة الترابية للمملكة المغربية".
ويُمني أكيوض النفس بأن "تنتعش السياحة في الأقاليم الجنوبية لوطننا الحبيب"، موجها نداءه إلى الوزارة الوصية قصد "تشجيع السياحة بهذه المناطق، ليتعرف المغاربة قاطبة على جمالية الجنوب ورونقه، عبر إعداد برامج سياحية في القريب العاجل".