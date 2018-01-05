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كُتّاب وآراء
أكبر معرض عالمي للتكنولوجيا يرحب بـ9 ابتكارات مغربية في أمريكا
من المنتظر أن يشارك المغرب بعدة مشاريع وابتكارات في أكبر معرض دولي للابتكار التكنولوجي في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية "CES 2018"، الذي سيقام بمدينة لاس فيغاس الأمريكية خلال الأسبوع المقبل.
ويتعلق الأمر بأول مشاركة رسمية للمغرب بعدما قطع أشواطاً كبيرة في عملية الانتقاء، وذلك بتسعة مشاريع وابتكارات تكنولوجية تم اختيارها من بين أكثر من 75 مشروعا تكنولوجيا مغربيا.
وجاء هذا الانتقاء عن طريق تجمع الصناعات المغربية للطيران والفضاء GIMAZ، والتجمع المغربي للصناعة الإلكترونية والميكانيكية والميكاترونيك CE3M، وبدعم من وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات، وسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط، والفدرالية الوطنية للكهرباء والإلكترونيات والطاقات المتجددة.
ويعد المعرض الدولي للإلكترونيك والمنتوجات الإلكترونية أكبر معرض عالمي للإلكترونيات الاستهلاكية في العالم، ويعقد سنوياً في لاس فيغاس منذ نصف قرن، ويعرف هذه السنة مشاركة أكثر من 5000 عارض و900 شركة ناشئة وما يقرب 300.000 مشارك من 158 دولة.
ويشكل هذا المعرض فضاءً دولياً يقدم فيه كبار المصنعين الدوليين في قطاع الإلكترونيات والتكنولوجيا الجديدة أحدث المنتجات الإلكترونية في العالم.
وقال حفيظ كريكر، نائب رئيس القطب المغربي لصناعة الإلكترونيك ومنسق الوفد المغربي المشارك في CES، إن "حضور المغرب في هذا المعرض يعد مشاركة تاريخية للصناعة المغربية في أكبر حدث عالمي".
وأضاف كريكر، في تصريح لهسبريس على هامش ندوة صحافية بالرباط لإعلان مشاركة المغرب في هذا المعرض، أن المشاريع المغربية المشاركة تخص عدداً من المجالات، منها الإلكترونيك والمدن الذكية وإنترنت الأشياء والصحة الرقمية.
وقالت مارية الفيلالي، المديرة العامة لتجمع الصناعات المغربية في الطيران والفضاء التابع للاتحاد العام لمقاولات المغرب، إن المشاركة في هذا المعرض جاءت بعد منافسة وانتقاء حاسمين، مشيرة إلى أن فرنسا تشارك بـ900 مقاولة ناشئة startups.
وأضافت الفيلالي، في تصريح لهسبريس، أن القيمة المضافة لهذه المشاركة هي إبراز مكانة المغرب في مجال الابتكار التكنولوجي على الصعيد الدولي، وقالت إن "الكثيرين يعتقدون أن البلد يتوفر فقط على السياحة، في حين أن هناك تراكماً في مجال الابتكار التكنولوجي الذي له أهمية كبرى في عصرنا الحالي".
ومن ضمن الابتكارات المغربية المشاركة في هذا المعرض الدولي "سمارتي بارك"، وهو من الحلول المبتكرة لتدبير مواقف السيارات في المدن الذكية، تم تطويره من طرف المدرسة المغربية للعلوم الهندسية.
والمشروع الثاني يحمل اسم "SENSKIN"، وهو تطبيق على الهاتف يقيس نسبة الماء في الجلد والبقع البنية والتجاعيد، ويقدم نصائح لشراء المرطبات بناءً على النتائج التي يقدمها، إضافة إلى نظام للكشف عن داء السل تم تطويره من طرف مؤسسة MASCIR، وابتكار NEXT IOT الخاص بالقيادة الذكية.
ابتكار مغربي آخر اسمه "حارس الغابات" أو FOREST GUARDIAN تم تطويره داخل جامعة محمد الخامس بالرباط، وهو نظام لتجنب الحرائق في الغابات عن طريق توفير المعلومات المفيدة التي يجب اتخاذها، إضافة إلى تطبيق "سكاي فارم"، وهو عبارة عن جهاز ذكي خاصة بالبستنة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
أما المشاركة في هذا المغرب و المغرب والشعب مازال يعيش في القرون الوسطى ، وبدون بنية تحتية ولا تنمية لقدرات هذا الشعب المسكين لا في التعليم ولا في مجال الصحة ولا فضاءات سكنى صحية ولا عيش كريم كباقي خلق الله ... هم لا يشجعون شيئا سوى خدامهم الذين يتقاضون أجورا مرتفعة أما المغرب الآخر والغير النافع أو المغرب الذي أرادوه غير نافع ومع سبق الإصرار والترصد طبعا */
اما باقي الحكومة فهم عالة علو الشعب والملك ،لا يهمهم من الاستوزار إلا السيارات والتبجح،والتقاعد ،اما صفة وزير فلا تليق بهم لأنهم غير موجودين على الساحة الى درجة اننا لا نعرف من هو الوزير وما وزارته
أتمنى أن ينالنا من الحب نصيب , و أن تتجه الأبحاث نحو حل المشاكل الحقيقية داخل الوطن , قبل التفرغ لقياس نسبة الماء في البشرة و نسبة الزئبق في الكالسون .