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الرئيسية | بيئة وعلوم | اتفاق بين الرباط ومدريد في مجال الطاقة النووية

اتفاق بين الرباط ومدريد في مجال الطاقة النووية

اتفاق بين الرباط ومدريد في مجال الطاقة النووية
هسبريس من الرباط
الجمعة 19 يناير 2018 - 03:35

وقعت بالرباط مذكرة تفاهم بين الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي والمجلس الإسباني للسلامة النووية.

وذكر بلاغ للوكالة المغربية أنه بموجب هذا الاتفاق يتعهد الجانبان بتبادل المعلومات حول القضايا المرتبطة بالاستعمال السلمي للطاقة النووية، بما في ذلك تشارك الدروس المستقاة من الحوادث النووية، وتعزيز الأمن النووي والاشعاعي والتواصل في حالة الأزمات النووية والاشعاعية.

حضر مراسم التوقيع على هذه الاتفاق من جانب مدريد، وفق المصدر نفسه، السفير الاسباني بالرباط، ريكاردو دييز هوشلايتنر رودريغيز، ورئيس المجلس الاسباني للسلامة النووية فرناندو مارتي شارفهوسن.

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