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الرئيسية | بيئة وعلوم | دراسة: تأخر الزواج يمدد المراهقة إلى 24 عاما

دراسة: تأخر الزواج يمدد المراهقة إلى 24 عاما

دراسة: تأخر الزواج يمدد المراهقة إلى 24 عاما
هسبريس - الأناضول
الأحد 21 يناير 2018 - 05:45

كشفت دراسة حديثة ارتفاع سن المراهقة إلى 24 عامًا، بعد أن كانت تلك المرحلة تنقضي ببلوغ الشخص 19 عامًا، لعدة أسباب أبرزها تأخر سن الزواج.

وجاء في نتائج الدراسة، التي نشرتها النسخة الأخيرة من مجلة "ذا لانست" لصحة الأطفال والمراهقين، أنّ "مرحلة المراهقة في الوقت الحالي تستمر بين عمر 10 سنوات و24 عامًا".

وأرجعت الدراسة نتائجها إلى "تأخر سن الزواج والإنجاب، واستمرار الشباب لفترة أطول في التعليم".

ولفتت الانتباه إلى أن القرن الماضي شهد تغيرات جذرية في تعريف المراهقة، الذي يشمل عناصر النمو البيولوجي والتحولات الرئيسية في الدور الاجتماعي.

وعلى صعيد آخر أشارت نتائج الدراسة إلى تسارع البلوغ المبكر لدى الأطفال كنتيجة لتغير أساليب الحياة والعوامل البيئية والوراثية. وأكدت أن "بلوغ الفتيات بين عمر 8 و10 سنوات بات أمرًا طبيعيًا".

وتحدّد مرحلة البلوغ ببدء جزء من الدماغ، معروف باسم "غدد تحت المهاد"، في إفراز هرمون مسؤول عن تنشيط الغدد النخامية والتناسلية.

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