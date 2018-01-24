التعاسة تلازم الشباب المرتبطين بالهواتف الذكية

هسبريس - متابعة

أفادت دراسة نشرتها مجلة "Emotion" المتخصصة بأن المراهقين الذين يمضون كثيرا من الوقت مع هواتفهم الذكية "بشكل ملحوظ" هم الأكثر تعاسة عن الذين يمضون وقتهم في أنشطة أخرى مثل الرياضة أو القراءة.

وأجريت الدراسة على أكثر من نصف مليون شاب أمريكي بين 15 و18 عاما، وفقا للمنفذ الرئيسي للبحث، جين توينج من جامعة سان دييجو الحكومية بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وتطرقت أسئلة الدراسة لوتيرة استخدام الهواتف الذكية والحواسب اللوحية والحواسب الذكية وأسئلة حول التفاعلات الاجتماعية ومستوى السعادة بشكل عام.

وتبين أن المراهقين الذين يمضون وقتا أطول "بشكل ملحوظ" مع الأجهزة التكنولوجية، هم أقل سعادة من الذين يستغلون أوقاتهم في أنشطة مثل الرياضة والقراءة والتفاعلات الاجتماعية وجها لوجه.

كما أن الامتناع بشكل تام عن اللوحات التكنولوجية لا يجلب السعادة، حيث أن المراهقين الأكثر سعادة هم الذين يستخدمون الأجهزة الرقمية لأقل من ساعة في اليوم.

وبذلك تبين أن بعد هذا الأمر (قضاء ساعة يوميا مع الهواتف أو الحواسب اللوحية)، يزيد مستوى السعادة باستمرار في نفس الوتيرة.

فبحسب توينج فإن "مفتاح استخدام الأجهزة الرقمية والسعادة هو الاستخدام المحدود لها".

ووجد الباحثون أنه بالنظر إلى الميول التاريخية لنفس المجموعة من الشباب في عقد التسعينات، مع انتشار الأجهزة اللوحية على مر الوقت أدى إلى تراجع عام في الشعور بالسعادة لدى المراهقين.

وتراجع تماما الشعور بالرضاء عن الذات والسعادة لدى الشباب تحديدا منذ عام 2012 الذي شهد زيادة في امتلاك الأمريكيين لهواتف ذكية بنسبة تتجاوز الـ50%.

وأكد توينج أن "التغيير الكبير في حياة المراهقين بين 2012 و2016 كان يكمن في قضائهم وقتا أطول في استخدام الوسائل الرقمية والتراجع اللاحق في الأنشطة الاجتماعية الشخصية وفي ساعات النوم".

وفي ختام دراستهم ينصح الباحثون الشباب بألا يمضون أكثر من ساعتين مع الأجهزة التكنولوجية وأن يمنحوا مزيدا من الوقت في التفاعلات الاجتماعية مع أصدقائهم وجها لوجه وممارسة الرياضة من أجل الشعور بمزيد من السعادة.