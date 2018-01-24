علماء: فيروس معوي وراء شبيه لشلل الأطفال

هسبريس ـ مُتابعة

رصدت دراسة كبرى قام بها باحثون طبيون بجامعة "نيو ساوث ويلز" في سيدني دليلا قويا على أن فيروسا يسمى "إينترو فيروس دي 68 " هو سبب مرض غامض يشبه شلل الأطفال، والذي أصاب الأطفال بالشلل في الولايات المتحدة وكندا وأوروبا.

وأشار موقع "ساينس ديلي" المعني يشؤون العلم إلى أن الدراسة، التي قام بها فريق برئاسة البروفيسورة ريانا ماكلنتاير بجامعة نيو ساوث ويلز، نشرت في دورية "يوروسيرفيليانس".

وقالت ماكلنتاير:: "في عام 2014 بدأ تشخيص إصابة أطفال بمرض غامض تسبب في الإصابة بشلل أشبه بشلل الأطفال".

وأوضحت أن "ما يربو على 120 طفلا أصيبوا بالحالة ، المعروفة باسم التهاب النخاع الشوكي الرخوي الحاد،في الولايات المتحدة وحدها لكن الخبراء استبدت بهم الحيرة حيال السبب" .

في نفس ذلك العام حدث أيضا تفشي كبير بشكل غير معتاد لحالات الإصابة بفيروس "اينتروفيروس دي 68 " أو إي في -دي 68 - وهو فيروس عرف منذ مطلع ستينيات القرن الماضي ويتسبب في رشح الأنف والسعال والآم في العضلات والحمى وصعوبة التنفس.

وأصيب نحو 2280 شخصا في الولايات المتحدة وكندا وأوروبا بالفيروس ، الكثير منهم أطفال ، وكانت أعراض مشاكل التنفس حادة بشكل أكثر من المعتاد.

وأضافت البروفيسورة ماكلنتاير" هذا يزيد من احتمال وجود صلة بين "إي في -دي 68 " والتهاب النخاع الشوكي الرخوي الحاد. لكن الفيروس لم يكن معروفا مطلقا من قبل أنه يسب مرض الشلل".

و لايزال الفيروس نادرا في أستراليا . ومراعاة الأساليب الصحية ، مثل غسل الأيدي بالصابون والماء لمدة 20 ثانية، يمكن أن تساعد في الوقاية من انتشار الفيروس.