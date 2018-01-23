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الرئيسية | بيئة وعلوم | تقرير: مياه "سد سيدي محمد" تطابق المعايير

تقرير: مياه "سد سيدي محمد" تطابق المعايير

تقرير: مياه "سد سيدي محمد" تطابق المعايير
هسبريس ـ مُتابعة
الثلاثاء 23 يناير 2018 - 18:10

أكد المكتب الوطني للكهرباء والماءالصالح للشرب أن المياه المنتجة انطلاقا من حقينة سد سيدي محمد بن عبد الله صالحة للشرب، ومطابقة لجميع معايير الجودة المنصوص عليها وطنيا، من خلال المواصفة المغربية المتعلقة بجودة مياه تغذية الإنسان والمنبثقة من توصيات المنظمة العالمية للصحة في هذا المجال.

وأوضح بلاغ للمكتب أن هذه المياه المنتجة لتزويد منطقة الساحل الأطلسي، الممتدة من مدينة سلا إلى الدار البيضاء مرورا بمدينة الرباط، تخضع لبرنامج مستمر لمراقبة جودة المياه، انطلاقا من مأخذ المياه الخام بحقينة السد، مرورا بجميع مراحل المعالجة بمحطة أبي رقراق بالرباط، ووصولا إلى مختلف نقط التزويد بهذه المدن.

وأكد البلاغ أن عمليات مراقبة الجودة، المنجزة تحت إشراف المختبر المركزي للمكتب، الحاصل على شهادة الاعتماد الدولية، تشمل إنجاز تحاليل بكتيرية وبيولوجية وفيزيائية وكيميائية، مشددا على أن "نتائج هذه التحاليل تثبت أن المياه المنتجة انطلاقا من سد سيدي محمد بن عبد الله من طرف المكتب صالحة للشرب ولم تعرف أي تدهور أو تغيير في جودتها وأنها سليمة لصحة المستهلك".

وأبرز المصدر نفسه أن عملية مراقبة جودة المياه تتم عبر منظومة شاملة تحدد نوعيتها ودورية إنجازها حسب المعايير المعمول بها في المواصفة المغربية المنظمة لآليات مراقبة جودة مياه الشرب داخل شبكات التزويد العمومية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - الصراحة على عين ميكا الثلاثاء 23 يناير 2018 - 18:26
المياه صالحة حسب تقرير اي مختبر معترف به لدى مقدم الحومة.
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2 - كلشي زين وبيخير.. الثلاثاء 23 يناير 2018 - 18:32
طبعا هذه أجود مياه في أجمل بلد في العالم.. حتى لو كانت تصرف فيها قنوات الواد الحار.. لأن الناس الكبار و المسؤولين يشربون المياه المعدنية المعبأة..
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