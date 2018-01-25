24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

25/01/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5707:2612:4515:3017:5519:12
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) قرار تعويم الدرهم المغربي؟

  1. صحيفة إيطالية تلقّب بنعطية بـ"سوبر المهدي"‎ (5.00)

  2. الابتذال والإيحاءات الجنسية والسرقات تقتل إبداع الأغنية المغربية (5.00)

  3. مشروع عويطة الرياضي (5.00)

  4. مصدر حكومي ينفي عودة المفاوضات المباشرة بين المغرب والبوليساريو (5.00)

  5. الجنرال هرمو يُواصل سياسة "الأيادي النظيفة" بإعفاءات وتعيينات (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | بيئة وعلوم | بلجيكا تراهن على "دبلوماسية خضراء" في الرباط

بلجيكا تراهن على "دبلوماسية خضراء" في الرباط

بلجيكا تراهن على "دبلوماسية خضراء" في الرباط
هسبريس من الرباط
الخميس 25 يناير 2018 - 19:20

ترأس ديديي رينديرس، نائب الوزير الأول البلجيكي وزير الشؤون الخارجية والأوروبية، اليوم الخميس في العاصمة المغربية الرباط، مراسيم الكشف عن مشروع بناء مقر جديد لسفارة بروكسيل في المملكة.

وقال الوزير رينديرس، ضمن الموعد الذي أقيم على هامش زيارة عمل تقوده إلى المغرب، إن المشروع هو الثاني من نوعه بعد آخر في كينشاسا، وشدد على أن الغرض منه هو "السير نحو دبلوماسية خضراء، تسهم في خفض استهلاكات الطاقة".

"المقر الجديد للسفارة البلجيكية في المغرب ميزانيته لا تقل عن 2,7 ملايين أورو، وسيكون مجمعا لكل الخدمات الفيدرالية؛ بوجود العمل الدبلوماسي والتجارة الخارجية، والتعاون والتطوير"، يضيف المسؤول نفسه وسط مقر إقامة السفير البلجيكي بحي السويسي في الرباط.

كما ذكر وزير الشؤون الخارجية والأوروبية في حكومة بلجيكا أن بلاده تبتغي الشروع في تشييد مقرها بالرباط عند حلول فصل الربيع المقبل، كي يكون جاهزا للاستخدام بعد سنة ونصف السنة ينتظر أن تستغرقها الأشغال.

المشروع الطموح يمتد على مساحة قدرها 1759 مترا مربعا على جانب الطريق المداري للعاصمة المغربية، والتصميم الذي خصص له يجعله "مقرا مرنا" يقبل التوسعة مستقبلا دون الحاجة إلى تغيير البناء الأصل.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.