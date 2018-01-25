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كُتّاب وآراء
بلجيكا تراهن على "دبلوماسية خضراء" في الرباط
ترأس ديديي رينديرس، نائب الوزير الأول البلجيكي وزير الشؤون الخارجية والأوروبية، اليوم الخميس في العاصمة المغربية الرباط، مراسيم الكشف عن مشروع بناء مقر جديد لسفارة بروكسيل في المملكة.
وقال الوزير رينديرس، ضمن الموعد الذي أقيم على هامش زيارة عمل تقوده إلى المغرب، إن المشروع هو الثاني من نوعه بعد آخر في كينشاسا، وشدد على أن الغرض منه هو "السير نحو دبلوماسية خضراء، تسهم في خفض استهلاكات الطاقة".
"المقر الجديد للسفارة البلجيكية في المغرب ميزانيته لا تقل عن 2,7 ملايين أورو، وسيكون مجمعا لكل الخدمات الفيدرالية؛ بوجود العمل الدبلوماسي والتجارة الخارجية، والتعاون والتطوير"، يضيف المسؤول نفسه وسط مقر إقامة السفير البلجيكي بحي السويسي في الرباط.
كما ذكر وزير الشؤون الخارجية والأوروبية في حكومة بلجيكا أن بلاده تبتغي الشروع في تشييد مقرها بالرباط عند حلول فصل الربيع المقبل، كي يكون جاهزا للاستخدام بعد سنة ونصف السنة ينتظر أن تستغرقها الأشغال.
المشروع الطموح يمتد على مساحة قدرها 1759 مترا مربعا على جانب الطريق المداري للعاصمة المغربية، والتصميم الذي خصص له يجعله "مقرا مرنا" يقبل التوسعة مستقبلا دون الحاجة إلى تغيير البناء الأصل.