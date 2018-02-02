دراسة: الوقوف 6 ساعات يساعد في إنقاص الوزن

هسبريس - إفي

أظهرت دراسة أجراها فريق علماء دولي أن الوقوف ست ساعات بدلا من الجلوس قد يساعد في إنقاص الوزن.

ونشرت الدراسة التي ترأسها المكسيكي فرانسيسكو لوبيز خيمينز رئيس قسم أمراض القلب في مستشفى مايو بمدينة روشستر بولاية مينيسوتا الأمريكية في صحيفة (European Journal of Preventive Cardiology).

واختبرت الدراسة ما إذا كان الوقوف يحرق المزيد من السعرات الحرارية مقارنة بالجلوس، ولذا حلل العلماء نتائج 46 دراسة حظيت بمشاركة ألف و184 شخصا.

وكان متوسط وزن المشاركين 65 كجم وعمرهم 33 عاما و60% منهم رجال.

ووجد العلماء أن الوقوف يحرق 0.15 سعر حراري في الدقيقة أكثر من الجلوس، أي أن شخصا وزنه 65 كجم سيحرق 54 سعرا حراريا إضافيا في اليوم إذا ظل واقفا ست ساعات.

ومع افتراض عدم زيادة الاستهلاك الغذائي، فإن الشخص سيخسر 2.5 كجم سنويا و10 كجم في أربع سنوات.

وتوصلت الدراسة إلى أن السعرات الحرارية التي يحرقها الرجال هي ضعف السيدات نظرا لزيادة حجم الكتلة العضلية لديهم.