24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|2
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:53
|07:21
|12:46
|15:37
|18:02
|19:19
النشرة البريدية
استطلاع هسبريس
- الثلوج تقطع طرقات وتسبب انهيار منازل بالريش
- الثلوج الكثيفة تعزل دائرة إملشيل والحوامل في خطر
- أمريكا تمدد وضع "الحماية المؤقتة" لآلاف السوريين
- دراسة تتوقع تلاشي البنوك الألمانية خلال 15 عاما
- "التحكيم الرياضي" تلغي العقوبات ضد رياضيين روسيين
"الأسود" في "الشان" .. روسيا تنادي الكعبي وأداء لاعبين متردي (5.00)
بوليف يُعدّل إجراءات رُخصة السياقة .. ومهنيون يطالبون بالمزيد (5.00)
قضاء فرنسا ينتصر لمتقاعدين مغاربة أمام شركة السكك الحديدية (5.00)
جمعيات مغربية تطالب "النقد الدولي" بموازنة المالي والاجتماعي (5.00)
- دهس لص بسلا يسائل حدود تطبيق "شرع اليد" والدفاع عن النفس - (176)
- قضاء فرنسا ينتصر لمتقاعدين مغاربة أمام شركة السكك الحديدية - (59)
- الغضب يعاود الاشتعال بجرادة .. "مناجم الموت" تسقط ضحية جديدة - (53)
- وفاة "مول الدلاحة" بالناظور بعد معاناة مع السرطان - (52)
- "الأسود" في "الشان" .. روسيا تنادي الكعبي وأداء لاعبين متردي - (44)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
دراسة: الوقوف 6 ساعات يساعد في إنقاص الوزن
أظهرت دراسة أجراها فريق علماء دولي أن الوقوف ست ساعات بدلا من الجلوس قد يساعد في إنقاص الوزن.
ونشرت الدراسة التي ترأسها المكسيكي فرانسيسكو لوبيز خيمينز رئيس قسم أمراض القلب في مستشفى مايو بمدينة روشستر بولاية مينيسوتا الأمريكية في صحيفة (European Journal of Preventive Cardiology).
واختبرت الدراسة ما إذا كان الوقوف يحرق المزيد من السعرات الحرارية مقارنة بالجلوس، ولذا حلل العلماء نتائج 46 دراسة حظيت بمشاركة ألف و184 شخصا.
وكان متوسط وزن المشاركين 65 كجم وعمرهم 33 عاما و60% منهم رجال.
ووجد العلماء أن الوقوف يحرق 0.15 سعر حراري في الدقيقة أكثر من الجلوس، أي أن شخصا وزنه 65 كجم سيحرق 54 سعرا حراريا إضافيا في اليوم إذا ظل واقفا ست ساعات.
ومع افتراض عدم زيادة الاستهلاك الغذائي، فإن الشخص سيخسر 2.5 كجم سنويا و10 كجم في أربع سنوات.
وتوصلت الدراسة إلى أن السعرات الحرارية التي يحرقها الرجال هي ضعف السيدات نظرا لزيادة حجم الكتلة العضلية لديهم.