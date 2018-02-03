اليابان تطلق أصغر صاروخ حامل لقمر صناعي

هسبريس - متابعة

نجحت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (JAXA)، السبت، في إطلاق أصغر صاروخ حامل لقمر صناعي في العالم، عقب محاولة فاشلة وسلسلة من التأجيلات على مدار العام الماضي.

وانطلق الصاروخ منخفض التكلفة، الذي يبلغ قطره 52 سنتيمترا ويصل طوله لنحو عشرة أمتار، الساعة 14:03 بالتوقيت المحلي (05:03 ت غ) من مركز أوتشينورا الفضائي بمقاطعة كاجوشيما (جنوب غرب)، وتم بث العملية مباشرة عبر قناة وكالة استكشاف الفضاء اليابانية على موقع (يوتيوب).

وحمل الصاروخ الفضائي المكون من ثلاث مراحل، وهو نسخة معدلة من الصاروخ ذي المرحلتين "SS-520"، قمرا صناعيا صغيرا يزن ثلاثة كيلوجرامات، مخصص لالتقاط صور لسطح الأرض وطورته جامعة طوكيو.

وكانت (JAXA) قد أطلقت في يناير 2017 ، أول صاروخ من هذا النوع لكنه سقط في البحر عقب انطلاقه.

وتهدف العملية للتحقق من قدرة وكالة استكشاف الفضاء الياباني على إطلاق صواريخ منخفضة التكلفة تسمح بوضع أقمار صناعية صغيرة في مدارها بتكلفة أقل.