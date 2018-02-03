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كُتّاب وآراء
اليابان تطلق أصغر صاروخ حامل لقمر صناعي
نجحت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (JAXA)، السبت، في إطلاق أصغر صاروخ حامل لقمر صناعي في العالم، عقب محاولة فاشلة وسلسلة من التأجيلات على مدار العام الماضي.
وانطلق الصاروخ منخفض التكلفة، الذي يبلغ قطره 52 سنتيمترا ويصل طوله لنحو عشرة أمتار، الساعة 14:03 بالتوقيت المحلي (05:03 ت غ) من مركز أوتشينورا الفضائي بمقاطعة كاجوشيما (جنوب غرب)، وتم بث العملية مباشرة عبر قناة وكالة استكشاف الفضاء اليابانية على موقع (يوتيوب).
وحمل الصاروخ الفضائي المكون من ثلاث مراحل، وهو نسخة معدلة من الصاروخ ذي المرحلتين "SS-520"، قمرا صناعيا صغيرا يزن ثلاثة كيلوجرامات، مخصص لالتقاط صور لسطح الأرض وطورته جامعة طوكيو.
وكانت (JAXA) قد أطلقت في يناير 2017 ، أول صاروخ من هذا النوع لكنه سقط في البحر عقب انطلاقه.
وتهدف العملية للتحقق من قدرة وكالة استكشاف الفضاء الياباني على إطلاق صواريخ منخفضة التكلفة تسمح بوضع أقمار صناعية صغيرة في مدارها بتكلفة أقل.
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تعليقات الزوّار (12)
كل الأمم تتقدم الى الأمام و دياولنا بغاو يرجعونا 1400 الى الخلف باسلامهم الفاشل.
صدق من قال الدين أفيون الشعوب. أخونا هذا مثلا ممكن أن يصدق الغيبيات التي لم يراها ويصدق قال فلان وقال علان ويستحيل أن يصدق شيء يراه بأم عينه لأن الكون كله يتآمر عليه بسبب القوة العظمى التي يملكها العالم الإسلامي. فعلا مخدر شديد القوة!! أعراضه مدوية.
المضحك المبكي هو أنه واتق من نفسه ويقول لك عليك التتقف والبحث.
هل تصدق الانترنيت او هو الاخر اكذوبة؟ اذا كان اكذوبة لماذا تنشر اكاذيبك فيه و بنتقدك غيرك في لحظات رغم بعد المسافات؟ و كيف تفسر البرابولات و التلفزيون و الهاتف التي يجعلك تنظر و تتحذث مع اهلك مباشرة رغم طول المسافة.