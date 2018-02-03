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الرئيسية | بيئة وعلوم | اليابان تطلق أصغر صاروخ حامل لقمر صناعي

اليابان تطلق أصغر صاروخ حامل لقمر صناعي

اليابان تطلق أصغر صاروخ حامل لقمر صناعي
هسبريس - متابعة
السبت 03 فبراير 2018 - 20:35

نجحت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (JAXA)، السبت، في إطلاق أصغر صاروخ حامل لقمر صناعي في العالم، عقب محاولة فاشلة وسلسلة من التأجيلات على مدار العام الماضي.

وانطلق الصاروخ منخفض التكلفة، الذي يبلغ قطره 52 سنتيمترا ويصل طوله لنحو عشرة أمتار، الساعة 14:03 بالتوقيت المحلي (05:03 ت غ) من مركز أوتشينورا الفضائي بمقاطعة كاجوشيما (جنوب غرب)، وتم بث العملية مباشرة عبر قناة وكالة استكشاف الفضاء اليابانية على موقع (يوتيوب).

وحمل الصاروخ الفضائي المكون من ثلاث مراحل، وهو نسخة معدلة من الصاروخ ذي المرحلتين "SS-520"، قمرا صناعيا صغيرا يزن ثلاثة كيلوجرامات، مخصص لالتقاط صور لسطح الأرض وطورته جامعة طوكيو.

وكانت (JAXA) قد أطلقت في يناير 2017 ، أول صاروخ من هذا النوع لكنه سقط في البحر عقب انطلاقه.

وتهدف العملية للتحقق من قدرة وكالة استكشاف الفضاء الياباني على إطلاق صواريخ منخفضة التكلفة تسمح بوضع أقمار صناعية صغيرة في مدارها بتكلفة أقل.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - أمير بلا إمارة السبت 03 فبراير 2018 - 20:45
والمسلمون يطلقون صواريخ الفتاوي الغبية وهل هذا حرام أو حلال.
كل الأمم تتقدم الى الأمام و دياولنا بغاو يرجعونا 1400 الى الخلف باسلامهم الفاشل.
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-57
2 - Moussa السبت 03 فبراير 2018 - 20:46
Now that’s an accomplishment not like some people that make big deal of nothing.
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9
3 - ولد بوجنيبة السبت 03 فبراير 2018 - 20:53
انها اليابان يا سادة العمل بصمت بما يخدم المواطن الياباني بدل تفقيره و الضحك على الدقون
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29
4 - محمد الزموري السبت 03 فبراير 2018 - 21:26
إلى التعليق رقم 1 الحلال هو أن تناقش الموضوع بمعرفة علمية والحرام هو أن تنسب الإسلام للمسلمين بالفاشل والحمد لله على نعمة الإسلام ونعمة التوحيد ممكن أن تجد ذلك المهندس صاحب هذا الإبتكار يعبد بقرة أو قرد أو ما شابه .
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15
5 - الى أمير الجهل السبت 03 فبراير 2018 - 21:30
أولاً تعمم ثانيا حقدك مع جهلك خلوك دائما خارج الموضوع الله يخليك ديم خارج الموضوع والحضارة
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14
6 - jabour السبت 03 فبراير 2018 - 21:48
هدا الشعب لا يزيدنا الا احتراما ...وطبعا لديه الريادة في الابتكار( يوتي العلم لمن يشاء)...اما داك الغبي اللي طايح سبان في العرب والمسلمين يعرف لينا راسو معامن واشن عطا البشرية .دوك الناس قراو وبحتو و وصلو واي اختراع تكنلوجي او مكانيكي راه فيه طاليس و ارشميد و الخوارزمي و وغيرهم من علماء الرياضيات والفلك. .
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3
7 - Fanzi السبت 03 فبراير 2018 - 21:52
طريقة اليابان لكي تقول للصين و كوريا الشمالية أن الصواريخ جاهزة و لا يلزم سوى تسليحها بالرؤوس النووية.
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2
8 - مصدق الاقمار الصناعية السبت 03 فبراير 2018 - 22:00
هل تعلم يا امير الضلال ان الاقمار الصناعية اكبر كذبة في التاريخ . الغرض منها ما وصلت ايه من ازدراء لدين الاسلام الكامل المتكامل بفضل من الله ونعمة .. عليك بالتتقف والبحث في الموضوع كي تستفيق من سباتك ولا تصدق لا الصين لا الهند
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-9
9 - يوسف السباعي ل 8 السبت 03 فبراير 2018 - 22:20
صاحب التعليق 8 هل تعلم ان الاقمار الصناعية اكبر كذبة في التاريخ على هاد الحساب راك نت هو امير الضلال.كلشي كدوب الصعود الى المريخ كدوب الى القمر كدوب .منظمة النازا منظمة صهيونية تنشر الكدب.السيارات كدوب الطائرات كدوب الهواتف كدوب.حتى ميسي ليس انسان مجرد صناعة صهيوامريكية لالهاء الشباب العربي.ادا اصاب احدكم مرض عليكم ببول البعير
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3
10 - said السبت 03 فبراير 2018 - 22:31
ومن قال لك يا أمير الظلام أن الدين يدعو للنوم عوض العمل والتقدم؟ او لم يكن المسلمون متقدمون؟ هناك ذكاترة ومهندسو فضاء مسلمون وهناك من يعبد البقر ومسيحيون٠ قبح الله جهلك
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0
11 - الى 8 السبت 03 فبراير 2018 - 22:37
صاحب التعليق 8 مثال حي على مدى تأثير المخدر الديني على الأفراد ومدى توغل نظرية المؤامرة في شعوب العالم الثالث.
صدق من قال الدين أفيون الشعوب. أخونا هذا مثلا ممكن أن يصدق الغيبيات التي لم يراها ويصدق قال فلان وقال علان ويستحيل أن يصدق شيء يراه بأم عينه لأن الكون كله يتآمر عليه بسبب القوة العظمى التي يملكها العالم الإسلامي. فعلا مخدر شديد القوة!! أعراضه مدوية.

المضحك المبكي هو أنه واتق من نفسه ويقول لك عليك التتقف والبحث.
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-5
12 - محمد3 السبت 03 فبراير 2018 - 23:10
الى امير الظلام
هل تصدق الانترنيت او هو الاخر اكذوبة؟ اذا كان اكذوبة لماذا تنشر اكاذيبك فيه و بنتقدك غيرك في لحظات رغم بعد المسافات؟ و كيف تفسر البرابولات و التلفزيون و الهاتف التي يجعلك تنظر و تتحذث مع اهلك مباشرة رغم طول المسافة.
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