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الرئيسية | بيئة وعلوم | كرة القدم والكريكيت والغولف ضحايا للمناخ ببريطانيا

كرة القدم والكريكيت والغولف ضحايا للمناخ ببريطانيا

كرة القدم والكريكيت والغولف ضحايا للمناخ ببريطانيا
هسبريس - رويترز
الأربعاء 07 فبراير 2018 - 12:12

أفادت دراسة أن الغولف والكريكيت وكرة القدم تعاني من هطول المطر المرتبط بتغير المناخ في بريطانيا، البلد الذي وضع القواعد الحديثة لهذه الألعاب الرياضية.

وقالت الدراسة إن هطول المزيد من الأمطار يزيد احتمال أن تصبح الملاعب رطبة، أو لا يمكن اللعب عليها، فيما يفاقم ارتفاع منسوب مياه البحر من تآكل ملاعب الغولف الساحلية في اسكتلندا مثل "مونتروز" الذي يعود بناؤه لعام 1562.

وقالت مجموعة "ذا كلايمت كواليشن"، التي تضم 130 منظمة غير حكومية في بريطانيا، إن تقريرها يؤكد تهديد الاحتباس الحراري للألعاب الرياضية، بعيدا عن تلك التي تعتمد على الجليد والثلج والتي ستُشاهد في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية.

‭ ‬وقال بيرز فوستر، أستاذ تغير المناخ بجامعة ليدز الذي شارك في الدراسة، إن المشكلة الرئيسية هي أن ستة من بين سبعة أعوام شهدت أعلى معدلات لسقوط الأمطار في بريطانيا كانت منذ 2000. وأضاف:"بريطانيا معرضة على وجه الخصوص لعواصف قادمة من المحيط الأطلسي الشمالي".

وأفادت الدراسة أن المطر والطقس القاسي والتآكل يؤدون إلى "إلغاء مباريات لكرة القدم وملاعب كريكيت مغمورة بالماء وانهيار ملاعب غولف لتسقط في الماء".

وتعاني ملاعب الغولف المطلة على الساحل من زيادة العواصف وارتفاع منسوب مياه البحر الناجم عن ذوبان الثلوج في جرينلاند والهيمالايا.

وقال كريس كورنين، مدير ملاعب "مونتروز غولف لينكس" إنه، على سبيل المثال، تم نقل أجزاء من ملاعب "مونتروز" بعيدا عن الشاطئ بسبب التآكل الذي يصل أحيانا إلى 70 مترا ومرده انجراف التربية والتغيرات الطبيعية في بحر الشمال.

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