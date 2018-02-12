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الرئيسية | بيئة وعلوم | أطباء ينجحون في فتح القناة البولية لشاب مغربي

أطباء ينجحون في فتح القناة البولية لشاب مغربي

أطباء ينجحون في فتح القناة البولية لشاب مغربي
هسبريس من الدار البيضاء
الاثنين 12 فبراير 2018 - 23:09

أجريت، اليوم الاثنين بمستشفى الشيخ خليفة ابن زايد بالحي الحسني بالدار البيضاء، ثاني عملية جراحية على مستوى الجهاز الذكري تنجز على المستوى الإفريقي.

وخضع أحد المواطنين داخل المستشفى للعملية التي ستمكنه من التبول بطريقة عادية، بعدما كان يجد صعوبة في تلك العملية، حيث كان يصاب بحصر على مستوى جهازه التناسلي.

وتعد هذه العملية، التي خضع لها الشخص المريض، ثاني عملية من نوعها يجريها طاقم طبي بالمستشفى المذكور، بعدما أجريت عملية مماثلة الأسبوع الماضي من لدن الطاقم نفسه.

وحكى الشاب المريض، لجريدة هسبريس الإلكترونية، معاناته اليومية مع عدم قدرته على التبول، إذ كان يجد صعوبة في عملية التبول.

وأوضح المتحدث نفسه: "كنت أعاني من حصر في البول، وأجريت خمس عمليات؛ لكن بدون جدوى"، مضيفا أنه "كلما حصر البول، يتم وضع جهاز بلاستيكي (أنبوب) من أجل التبول، وهذا الأمر كان يجعلني أعاني كثيرا".

وأضاف المتحدث نفسه أن تعرفه على البروفيسور رضوان ربيع أعاد إليه الأمل، حيث "أخبرني بأن حالتي يوجد لها حل، ولذلك أنا مقتنع بهذه العملية ومستعد لها، ولا تأثير لذلك على نفسيتي".

وزاد الشخص، الذي خضع لهاته العملية، أن هذه الأخيرة تنجز لأول مرة بالمغرب، وهو علم جديد، مضيفا أن "الطبيب لا يجب أن يخبر مرضاه بعدم وجود حل وعلاج لأمراضهم؛ لأن البحث والعلم يتطوران وبالتالي هناك حلول لكل داء".

من جهته، قال البروفيسور رضوان ربيع، الذي أشرف رفقة طاقم طبي على إجراء العملية، إن المشكل لدى هذا المريض يتمثل في انسداد قناة التبول، مضيفا أن "هذه القناة يمكن فتحها؛ لكن يمكن أن تعود الحالة إلى سابق عهدها، لأن السبب في المرض لم يتم استئصاله".

وتهم هذه العملية إدراج لولب بالقناة البولية للعضو الذكري للمريض الذي داخلها، ليتم صب ماء ساخن يسهل تمدد هذا اللولب داخل القناة.

وأوضح البروفيسور أن حصر البول داخل القناة البولية يمكن أن يؤثر على الكلي والمتانة البولية للمريض.

يشار إلى أن الشاب المريض المذكور ظل يعاني من مرض حصر التبول بالقضيب لمدة سبع سنوات، حيث أجرى عمليات جراحية عديدة؛ غير أنها لم تتكلل بالنجاح، وكان يضطر كل مرة لإعادتها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - naruto2680 الثلاثاء 13 فبراير 2018 - 00:20
كنت قبل ستة أشهر أعاني أيضا من إنسداد القناة البولية بسبب حصى كبير تكون في المتانة و إنتقل الى القناة البولية على مستوى القضيب و ظلت هناك مدة أسبوع الى 10 أيام تسبب لي حريق أتناء التبول مع خروج بعض الدم مع البول عزمت على شرب الماء بكثرة حتى يخرج ذلك الحصى لكن تأخر خروجه لمدة عشر أيام فقررت زيارة الطبيب . عندمى كشفني الطبيب بالراديو قال لي أن الراديو لم يكشف شيء لأن المتانة مملوئة بالبول و أن علي أن أدهب للتبول في المرحاض و أعود إليه ليعيد الكشف و عندما قصدت المرحاض للتبول خرج حصى كبير بحجم يقارب حجم لوبيا تقريبا فحملته عند الطبيب و قال لي أن عيادته بحال الزاويا مباركة كتير من الناس قصدوني و أخرجو حصا في المرحاض عيادته . و الله العظيم كان هم و تزاح كما يقول المصريون نظرا لحجم الحصى فقد تعجبت كيف لذلك الحصى أن يخرج عبر القناة البولية مما تسبب في نزيف دموي داخلي عالجته ببعض مضاضاة حيوية أو كما يقولون عنه أونتي بيوتيك نصحني بيها الطبيب
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5
2 - علاء الدين الثلاثاء 13 فبراير 2018 - 00:59
سبحان الله ما أضعف هذا المخلوق الذي خلقه الله مجرد احتباس البول يرديه قتيلا صدق الله ربي وخلق الانسان ضعيفا
عندما اجد انسان يتكبر او يتعجرف اقول ما قاله علي بن ابي طالب على ما تتكبر يا ابن ادم وقد خرجت من مجرى البول مرتين ( قذف في رحم امراة فولادة من فرج امراة)
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6
3 - Allali الثلاثاء 13 فبراير 2018 - 01:57
Pour ceux qui critiquent l’enseignement au Maroc, première opération en Afrique, qui dis mieux, nos universités en médecines firment de bons médecins spécialisés. C’est la qualité qui compte et non la quantité
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