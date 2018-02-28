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كُتّاب وآراء
علماء: "طقس مجنون" يجعل القطب الشمالي أدفأ من مدن أوروبية
قال علماء إن موجة دفء غير معتادة في القطب الشمالي تدفع بتيار من الهواء القطبي قارس البرودة إلى أوروبا في مؤشر على نمط غريب من الطقس ربما يتكرر بوتيرة أكبر بسبب تغير المناخ بفعل النشاط البشري.
وحطمت منطقة "كيب موريس جيسوب" على الطرف الشمالي لغرينلاند الرقم القياسي بتسجيل درجات حرارة فوق الصفر لمدة 61 ساعة منذ بدء عام 2018 وذلك بسبب انكماش نادر لجليد البحار في ظلام الشتاء القطبي.
وقالت روث موترام، المتخصصة في مجال الطقس بمعهد الأرصاد الجوية الدنمركي "لم يكن بهذا التطرف قط". ويتحرك الهواء الدافيء شمالا باتجاه الدائرة القطبية الشمالية من اتجاهين الأول من المحيط الأطلسي والثاني عبر مضيق بيرنج مما يدفع بالهواء البارد جنوبا.
وتشير حسابات المعهد إلى أن درجات الحرارة في مختلف أرجاء الدائرة القطبية أصبحت الآن أعلى من المعتاد بنحو 20 درجة مئوية عند ثماني درجات تحت الصفر.
وفي أوروبا، اجتاحت عاصفة ثلجية نادرة روما أول أمس الاثنين، بينما يعتزم بعض رؤساء البلدية في بلجيكا احتجاز المشردين أثناء الليل إذا ما رفضوا المأوى مع توقعات انخفاض درجات الحرارة إلى ما يصل لعشر درجات تحت الصفر خلال الأسبوع.
وبفعل الرياح الشرقية القادمة من ناحية سيبيريا أصبحت درجات الحرارة في مدن مثل وارسو وأوسلو أقل من ثماني درجات تحت الصفر.
وكتب لارس كالشكه، الأستاذ في جامعة هامبورغ، تغريدة جاء فيها "يستمر الطقس المجنون بضراوة وثبات مخيف".
ويقول العلماء إن انكماش جليد المحيط القطبي على المدى البعيد بسبب الاحتباس الحراري العالمي يكشف المياه الأدفأ تحت السطح مما يعمل على ارتفاع حرارة الغلاف الجوي.
وأشار المركز القومي الأمريكي لبيانات الثلوج والجليد إلى أن جليد المحيط القطبي تقلص إلى حد قياسي في أواخر فبراير شباط إذ بلغ 14.1 مليون كيلومتر مربع وأصبح أقل من العادي بنحو مليون كيلومتر مربع أي بما يعادل مساحة مصر تقريبا.
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تعليقات الزوّار (2)
الدليل :
مجمل الخلق (متصل منفصل) في ءان واحد وذلك الوصف ينطبق على مجمل الخلق بدءا من اجزاء الذرة وصولا الى مجرات الفلك جميعا وهي ذكرى في ما كتبه الله في الخلق يمكن ان يرى فتقوم الذكرى فاذا كانت جزيئة السلكون (مثلا) مستقلة في الخلق وفي تركيباتها المادية والفيزيائية الا انها متصلة مع مجمل الحراك الكوني فهي تخضع للجاذبية وتتصل بها وترتبط بصيرورتها فلا يوجد مخلوق منفصل (مستقل) استقلالا مطلقا فكل مخلوق مستقل انما هو متصل بالكون الاجمالي من خلال وظيفة ذلك المخلوق ...
مثل من امثال كثيرة ثبتت في الحراك البشري المعاصر ومنها في اسبانيا وجد ان محصول التفاح بدأ ينحسر في ذلك البلد وبعد دراسات كثيرة وجد ان هنلك حشرة شبه مفقودة وهي بطبيعتها تكتمل يرقاتها في موسم الشتاء والمعروف ان اشجار التفاح تزهر في الشتاء فتقوم تلك الحشرة بتلقيح ازهار شجرة التفاح !!
وعندما بحثوا عن سبب تناقص تلك الحشرة وجدوا انها تضع بيوضها على براز نوع من الطيور المهاجرة من شمال افريقيا فيكون براز تلك الطيور هو وسط حياتي (دافيء) ...يتبع .
وعندما بحثوا عن سبب تناقص تلك الحشرة وجدوا انها تضع بيوضها على براز نوع من الطيور المهاجرة من شمال افريقيا فيكون براز تلك الطيور هو وسط حياتي (دافيء) ليرقات تلك الحشرة وحين بحثوا عن تلك الطيور وجدوا انها تأتي من الساحل الشمالي لافريقيا (بلدان المغرب العربي) وحين بحثوا عن اسباب اختفاء او قلة تلك الطيور المهاجرة وجدوا ان الارض في سبعينات القرن الماضي تعرضت الى انحراف في الخطوط المغناطيسية بعد انتشار البثق الموجي الكهرومغناطيسي مما ادى الى انحراف مسار هجرة تلك الطيور باتجاه المحيط الاطلسي اي تحولت الهجرة نحو الغرب بدلا من الهجرة شمالا وعولجت تلك الظاهرة باصطياد كميات كبيرة من تلك الطيور من بلاد المغرب العربي ونقلها الى اسبانيا وحين توالدت هناك سجلت البنات ذاكرة مغنطية متأقلمة مع الانحراف المغنطي المستحدث وحين عادت البنات الى موطنها الاصلي كانت هي الدليل الناجح لعودة ذلك النوع من الطيور الى اسبانيا
اذا كان هذا مافعله انحراف الخطوط المغناطيسية بالطير !! فمابالك بقطع من الجليد ومناخ القطب الشمالي !! انها وظيفة الخلق (المترابطة) رغم استقلالية كل مخلوق ...!!