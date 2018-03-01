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الرئيسية | بيئة وعلوم | تطبيقات رقمية تبيع بقايا الطعام حفاظا على البيئة

تطبيقات رقمية تبيع بقايا الطعام حفاظا على البيئة

تطبيقات رقمية تبيع بقايا الطعام حفاظا على البيئة
هسبريس - د.ب.أ
الخميس 01 مارس 2018 - 05:20

تخسر المتاجر والمطاعم أموالا عندما لا يمكنها بيع كل مأكولاتها. ومن ناحية أخرى، يحب الأشخاص توفير دولار أو دولارين عند ابتياع الطعام. إلا أن هاتين الرغبتين اللتين تعتبران متممتين، لا تتوافقان دائما.

وبحسب تقديرات الأمم المتحدة، نحو ثلث كل المنتجات الغذائية والوجبات المصنوعة في مختلف أنحاء العالم ينتهي بها الحال في أكوام القمامة.

ويبحث أحد التطبيقات عن حل للمشكلة بربط المستهلكين الجوعى بالمطاعم التي تبحث عن إفراغ المنتجات الزائدة. وبتطبيق "كارما- ريسك فوود" (Karma - Rescue food) يمكن للمستخدمين شراء الطعام المتبقي بنصف الأسعار.

وجرى توسيع التطبيق مؤخرا ليصل إلى لندن بعدما لاقى نجاحا في السويد، حيث تتعاون الشركة الناشئة مع أكثر من ألف مطعم ومتجر بقالة. واشتركت بالفعل عدة مطاعم لندنية.

يدفع المستخدمون لشراء أغذيتهم عبر التطبيق باستخدام بطاقة. وكل ما سيتحتم عليهم فعله هو التردد على المطعم حيث الطعام بانتظارهم وعليه أسمائهم، خذ الوجبة وغادر.

وتقول إلسا برنادوت المؤسسة المشاركة لتطبيق كارما إن لندن هي السوق المثالي. وتضيف أنه لدى العاصمة البريطانية "ثقافة غذائية راسخة ذات طابع رقمي عالي وذات وعي بيئي كبير".

كما أن هناك تطبيقات مماثلة لمطورين آخرين في السوق البريطاني.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - ht.brahim الخميس 01 مارس 2018 - 05:33
مرحبا بالعالم الرقمي. لتعمم الفكرة على الخدمات الاخرى
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2 - Toxique الخميس 01 مارس 2018 - 07:40
لوكان يديرها في بلادنا التسمم يبقا يقتل عشرة نتا ع الخطرات في بلادنا أكثر مما يقتل بشار في سوريا. حنا شعب غشاش منافق في الدم .
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