جمعية تنظم برنامجا علميا بالمؤسسات التعليمية

هسبريس من الرباط

بدعم من مبادرة الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية "ميبي"، وبشراكة مع وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي عبر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، تنظم جمعية المغرب العلمي برنامجا علميا في العديد من المؤسسات الإعدادية المغربية.

ويهدف هذا البرنامج العلمي بالأساس، وفق منظميه، "إلى تحبيب العلوم للتلاميذ وتقريب المعرفة العلمية إليهم، وكذا إزالة الصورة السلبية والمملة للعلوم لدى أغلبية التلاميذ عن طريق إبراز الجانب الممتع والشيق فيها، ودعمهم في مجال العلوم والتقنيات وتشجيع التوجهات العلمية".

هذا، وسيستفيد التلاميذ المشاركون في البرنامج، الذين يرتقب أن يبلغ عددهم 9000 تلميذ، من مرحلتي الإعدادي والثانوي، وفق المصدر ذاته، "مما مجموعه 1500 ساعة، بمعدل أربع ساعات أسبوعيا في كل مؤسسة مشاركة".

كما أن نسخة هذه السنة من برنامج معارض العلوم في الثانويات الإعدادية ستعرف مشاركة أزيد من ثلاثين مؤسسة إعدادية عمومية، موزعة على كامل التراب الوطني؛ في حين ستستهدف بالأساس المناطق المهمشة والقروية، حسب المصدر ذاته.

كما سيشهد البرنامج مشاركة أكثر من ستين أستاذا، سبق أن تلقوا تدريبا في مدينتي أكادير والحسيمة في مجال العلوم الممتعة وتاريخ العلوم وتأطير المشاريع العلمية لتلامذة الثانوي الإعدادي.

يذكر أن جمعية المغرب للعلوم كانت قد أشرفت على تنظيم نسختين سابقتين من برنامج أيام العلوم في عشرين ثانوية تأهيلية خلال السنتين الفارطتين، استفاد منهما أزيد من 10.000 تلميذ عبر المشاركة في محاضرات وندوات ومسابقات علمية.

كما تشرف جمعية المغرب العلمي هذه السنة على تنظيم النسخة الرابعة من المسابقة الوطنية المتميزة "سباق الفضاء"، بتعاون مع سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط، لفائدة تلاميذ الثانوي التأهيلي، "والتي سيستفيد منها الفائزون الاثنا عشر، ذوو الفيديوهات العلمية المتميزة، من المشاركة في مخيم الفضاء بالولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر يوليوز القادم. وسيكون على تلاميذ الثانوي التأهيلي الراغبين في المشاركة في هذه المسابقة إرسال مشاركتهم قبل 05 مارس، والذي حدد كآخر أجل للمشاركة".