24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|7
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:21
|06:46
|12:43
|15:58
|18:32
|19:47
النشرة البريدية
استطلاع هسبريس
- فيليبي غونثاليس يشارك في حفل تكريم اليوسفي
- وزارة التجهيز تبحث عن مستثمرين للتنقيب عن "غاسول ميسور"
- "أساتذة مرسبون" يعودون إلى الشارع لمحاسبة بنكيران ولفتيت
- مآسي آباء تنكر لهم أبناؤهم
- عدنان يستشرف تجربة نسائية في عالم النشر
وزارة التجهيز تبحث عن مستثمرين للتنقيب عن "غاسول ميسور" (5.00)
"أساتذة مرسبون" يعودون إلى الشارع لمحاسبة بنكيران ولفتيت (5.00)
لقجع يعلن دَعم المغرب لتنظيم "كأس إفريقيا 2019" بالكاميرون (5.00)
- نقابيون يحاورون العثماني: لا تراجع عن المطالبة بالزيادة في الأجور - (71)
- حزب "الأحرار" يكشف عرضه السياسي .. التعليم والتشغيل والصحة - (50)
- بين التشريعات والتوجيه الملكي .. بنعبد القادر يطلق "التحول الإداري" - (39)
- الحكومة تتبنى استراتيجية إدماج "مقاربة النوع" في التنمية المستدامة - (28)
- الحليمي يستلهم دراسة من جامعة "هارفارد" لتنويع اقتصاد المغرب - (26)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
التغذية منخفضة الكربوهدرات تقود إلى خفض الوزن
يقول باحثون أمريكيون إن النظام الغذائي المنخفض الكربوهيدرات يساعد في خسارة الوزن مثل النظام الغذائي المنخفض الدهون، وذلك بعد إجراء دراسة مقارنة شملت أكثر من 600 مشارك.
وقال العلماء، في تقرير صدر في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية "غاما"، إن التركيب الجيني واستقلاب الأنسولين للأفراد لا يؤثر على نتيجة أي من النظامين الغذائيين.
ولايزال العلماء مقتنعين أن هناك سمات شخصية يمكنها توفير معلومات بشأن أي نظام غذائي يلائم أكثر شخصا بعينه. ويأملون في التوصل للمزيد في الدراسات التالية.
قام الفريق، تحت إشراف كريستوفر جاردنر من كلية الطب بجامعة ستانفورد، بتقسيم المشاركين البالغ عددهم 609 إلى مجموعتين، حيث تناول بعضهم أطعمة منخفضة الدهون لمدة عام فيما استمر الآخرون على نظام منخفض الكربوهيدرات.
وكان العلماء قد أشاروا في السابق إلى علامات وراثية تؤثر على استقلاب الدهون والكربوهيدرات وكذلك إفراز الإنسولين. وكانت الدراسات الأصغر قد أظهرت أن مستوى إفراز الإنسولين يؤثر على الاستجابة لأنظمة غذائية معينة.