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الرئيسية | بيئة وعلوم | التغذية منخفضة الكربوهدرات تقود إلى خفض الوزن

التغذية منخفضة الكربوهدرات تقود إلى خفض الوزن

التغذية منخفضة الكربوهدرات تقود إلى خفض الوزن
هسبريس - د.ب.أ
الأربعاء 07 مارس 2018 - 08:40

يقول باحثون أمريكيون إن النظام الغذائي المنخفض الكربوهيدرات يساعد في خسارة الوزن مثل النظام الغذائي المنخفض الدهون، وذلك بعد إجراء دراسة مقارنة شملت أكثر من 600 مشارك.

وقال العلماء، في تقرير صدر في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية "غاما"، إن التركيب الجيني واستقلاب الأنسولين للأفراد لا يؤثر على نتيجة أي من النظامين الغذائيين.

ولايزال العلماء مقتنعين أن هناك سمات شخصية يمكنها توفير معلومات بشأن أي نظام غذائي يلائم أكثر شخصا بعينه. ويأملون في التوصل للمزيد في الدراسات التالية.

قام الفريق، تحت إشراف كريستوفر جاردنر من كلية الطب بجامعة ستانفورد، بتقسيم المشاركين البالغ عددهم 609 إلى مجموعتين، حيث تناول بعضهم أطعمة منخفضة الدهون لمدة عام فيما استمر الآخرون على نظام منخفض الكربوهيدرات.

وكان العلماء قد أشاروا في السابق إلى علامات وراثية تؤثر على استقلاب الدهون والكربوهيدرات وكذلك إفراز الإنسولين. وكانت الدراسات الأصغر قد أظهرت أن مستوى إفراز الإنسولين يؤثر على الاستجابة لأنظمة غذائية معينة.

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