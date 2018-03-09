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الرئيسية | بيئة وعلوم | "صور السيلفي" تزيد من عمليات تجميل الوجوه

"صور السيلفي" تزيد من عمليات تجميل الوجوه

"صور السيلفي" تزيد من عمليات تجميل الوجوه
هسبريس ـ رويترز
الجمعة 09 مارس 2018 - 18:50

قال جراحو تجميل إن الصور الذاتية (سيلفي) يمكن أن تظهر الوجه مختلفا وتبدو فيها الأنوف أكبر من حجمها الطبيعي، وأضافوا أنهم شهدوا زيادة كبيرة في الإقبال على عمليات التجميل من أشخاص يريدون أن يصبحوا أجمل في صور السيلفي.

وقال بوريس باسكوفر، من كلية طب روتجيرز نيوجيرزي في نيوارك، "يُخرج مرضى أقل من سن الأربعين هواتفهم ويقولون لي إنهم لا يحبون شكلهم".

وأضاف في تصريح لرويترز هيلث "إنهم يظهرون لي صورهم السيلفي ويشتكون من الأنف... اضطر لتوضيح أني أتفهم كونهم غير مسرورين ولكن ما يرونه مغاير للحقيقة".

وأظهر استطلاع أجرته الأكاديمية الأمريكية لجراحي تجميل وترميم الوجه أن 42 في المئة من الجراحين استقبلوا مرضى يريدون الخضوع لعمليات لتحسين صورهم السيلفي وصورهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح باسكوفر وزملاؤه في دورية (جاما لجراحة تجميل الوجه) أن التشوه يحدث في صور السيلفي بسبب اقتراب الوجه من عدسة الكاميرا.

وقال باسكوفر "تظهر كل التفاصيل معتدلة عند التقاط الصورة من البعد القياسي وهو متر ونصف تقريبا... يعلم المصورون ذلك منذ عشرات السنين".

وأضاف أن من الممكن اتباع أساليب مشابهة فيما يتعلق بتفاصيل أخرى في الوجه فمثلا يمكن للرجال الذين يرغبون في إبراز ذقن أقوى أو فك منحوت رفع الكاميرا إلى الأعلى بطريقة معينة.

وبالنسبة للنساء ينصح الأطباء من يردن إبراز العينين أو تقليل بروز الذقن أو الجبهة بإمالة الكاميرا قليلا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - احمد₩₩₩ الجمعة 09 مارس 2018 - 19:08
اوا حضي راسك ياللي باغي اتزوج لاتصيد من السيلفي الدي يجمل الوجه.
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9
2 - فكرة الجمعة 09 مارس 2018 - 20:06
يعني ندير سيلفي ماتتعجبنيش la photo نروح لأمريكا ندير عملية تجميل هههههه
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9
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