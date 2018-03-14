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دراسة: "تغيير الذات" يهدم العلاقات الرومانسية

دراسة: "تغيير الذات" يهدم العلاقات الرومانسية
هسبريس ـ مُتابعة
الأربعاء 14 مارس 2018 - 03:02

دوام الحال من المحال، وكذلك هو الحال بين المحبين. غالبا ما يحاول طرفا العلاقة تغيير الذات، حيث يبحثون عن هوايات أو وظائف جديدة، على سبيل المثال، وهو أمر ليس سهلا دائما على الشريك.

وليس من المحتمل أن يدعم أصحاب الشخصيات الضعيفة شركاءهم في تغيير ذواتهم، ما يؤثر سلبا على العلاقة بحسب دراسة أمريكية نشرتها دورية "الشخصية وعلم النفس" في الولايات المتحدة.

شارك نحو 500 بالغ في الدراسة التي أجراها علماء النفس المنتمون إلى جامعة نورث ويسترن، واتضح من خلالها أن الذين ليس لديهم حساواضحا ومتسق عن أنفسهم، ولا يدركون أين هم ماضون في الحياة، لديهم درجة متدنية من "الوضوح عن مفهوم الذات".

ويقول الباحثون إن قلة دعمم هذه الفئة لتغيير الشركاء لذواتهم ليست نابعة من حقارة أو برود عاطفي، وإنما لأنهم اعتقدوا أنه يجب عليهم أن يتغيروا أيضا، وهذا يمكن أن يضعف وضوح مفهوم الذات لديهم.

وعندما طالب علماء النفس المشاركين بوصف علاقتهم بعدما تغير أحد الشريكين، وجدوا أن قلة الدعم من الطرف الآخر أدت، تدريجيا، إلى تراجع الرضا المتبادل في العلاقة والالتزام تجاهها.

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