24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

14/03/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1106:3712:4216:0018:3819:52
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل تتوقع إكمال حكومة العثماني ولايتها الحالية؟

  1. جماعات ترابية "وهمية" تستنزف ملايين الصحراء بدون جدوى (5.00)

  2. حجز "صحيح البخاري نهاية أسطورة" إساءة إلى الدين وإلى المواثيق الدولية (5.00)

  3. السلطات تشن حملة ضد اللحوم الفاسدة في مراكش (5.00)

  4. إشكالات في تدوين التاريخ الإسلامي (5.00)

  5. جمعية تشجب استثناء الصحراء من اتفاق الصيد (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | بيئة وعلوم | هذه نصائح لتجنب الإصابة بهشاشة العظام

هذه نصائح لتجنب الإصابة بهشاشة العظام

هذه نصائح لتجنب الإصابة بهشاشة العظام
هسبريس - د.ب.أ
الأربعاء 14 مارس 2018 - 04:06

لتفادي هشاشة العظام يوصي الخبراء بنظام غذائي غني بالكالسيوم؛ ويقول اتحاد جمعيات الكيميائيين الألمانية في مجلته العلمية "نويه أبوتيكن" إن الكالسيوم جيد للعظام .

ومن ناحية مستويات الكالسيوم في الدم من المهم أن يحصل الجسم على قدر كاف من "فيتامين د" ،والذي يحفز امتصاص الكالسيوم.

كما تعد التمارين الرياضية اليومية مهمة بلا ممارسات معقدة؛ حيث يمكن للمرء أن يكتفي مثلا بصعود الدرج عوضا عن استخدام المصعد، ويقوي هذا العضلات والعظام مثلما يشكل مدخلا للوقاية.

هشاشة العظام مرض يتفاقم في صمت، إلى أن تبدأ العظام فجأة في الانكسار، ولتفادي الوصول إلى ذلك ينبغي على الرجال بعد تجاوز سن الستين، والنساء بعد انقطاع الطمث، الخضوع لفحوص تعرف بمستويات تعرضهم لخطر الإصابة.

وتزيد ضرورة هذه الفحوص بالنسبة للأشخاص الذين يعانون كثيرا من آلام الظهر، أو لديهم تاريخ لمرض هشاشة العظام في العائلة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.