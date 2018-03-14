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كُتّاب وآراء
هذه نصائح لتجنب الإصابة بهشاشة العظام
لتفادي هشاشة العظام يوصي الخبراء بنظام غذائي غني بالكالسيوم؛ ويقول اتحاد جمعيات الكيميائيين الألمانية في مجلته العلمية "نويه أبوتيكن" إن الكالسيوم جيد للعظام .
ومن ناحية مستويات الكالسيوم في الدم من المهم أن يحصل الجسم على قدر كاف من "فيتامين د" ،والذي يحفز امتصاص الكالسيوم.
كما تعد التمارين الرياضية اليومية مهمة بلا ممارسات معقدة؛ حيث يمكن للمرء أن يكتفي مثلا بصعود الدرج عوضا عن استخدام المصعد، ويقوي هذا العضلات والعظام مثلما يشكل مدخلا للوقاية.
هشاشة العظام مرض يتفاقم في صمت، إلى أن تبدأ العظام فجأة في الانكسار، ولتفادي الوصول إلى ذلك ينبغي على الرجال بعد تجاوز سن الستين، والنساء بعد انقطاع الطمث، الخضوع لفحوص تعرف بمستويات تعرضهم لخطر الإصابة.
وتزيد ضرورة هذه الفحوص بالنسبة للأشخاص الذين يعانون كثيرا من آلام الظهر، أو لديهم تاريخ لمرض هشاشة العظام في العائلة.