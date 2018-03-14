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الرئيسية | بيئة وعلوم | الفيزيائي البريطاني ستيفن هوكينغ يفارق الحياة

الفيزيائي البريطاني ستيفن هوكينغ يفارق الحياة

الفيزيائي البريطاني ستيفن هوكينغ يفارق الحياة
هسبريس ـ مُتابعة
الأربعاء 14 مارس 2018 - 11:50

توفى العالم البريطاني ستيفن هوكينغ، الذي يعد أبرز علماء الفيزياء النظرية ومعروف بأبحاثه في ما يتعلق بالثقوب السوداء، عن عمر 76 عاما، وفقا لمصادر من أسرته.

وكان هوكينغ أحد أبرز العلماء المعاصرين، وقدم مساهمات هائلة في التعرف على الكون تتعلق بنظرية الانفجار العظيم والثقوب السوداء، كما نشر كتبا عدة حققت مبيعات ضخمة في جميع أنحاء العالم.

وفي يوليوز 2015 قدم عالم الفيزياء البريطاني مشروعا للعثور على مؤشرات وجود حياة عاقلة في مجرة الطريق اللبني و100 مجرة أخرى قريبة على مدار الأعوام الـ10 المقبلة، وذلك في مؤسسة "رويال سوسايتي" في لندن.

ويعتبر الكثيرون هوكينغ مصدر إلهام بفضل قوته على التحمل، نظرا لما حققه رغم معاناته من مرض التصلب الجانبي الضموري؛ الذي أصيب به عام 1963.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - المحتار الأربعاء 14 مارس 2018 - 12:02
هوكينغ من أبرز علماء الفزياء، أعطى الكثير في ميادين الفزياء و دراسة الكون. رجل يستحق كل تقدير.
إنا لله و إنا إليه راجعون...
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2
2 - اريج الأربعاء 14 مارس 2018 - 12:05
كان عالم فيزيائي رائع في علم الكون لكنه للاسف الشديد كان ملحد ﻻيؤمن بانه هناك حياة بعد الموت وكان يعتبر ان مخ اﻻنسان متل الكمبيوتر ادا توقف ﻻيمكنه العمل ابدا ومع دلك استفدنا منه الكتير والكتير وهو العالم الدي يعرف حقيقة الكائنات الفضائية وكان انسان متقاعد ﻻيقوى على الحركة ومع دلك اعطى الكتير والكتير.
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5
3 - simo danmark الأربعاء 14 مارس 2018 - 12:07
نعم درس الكون وحيتياته لكن نسي ان يدرس علاقته مع ربه الواحد الاحد.....لم يصل من العلم الا قليلا
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6
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