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كُتّاب وآراء
الفيزيائي البريطاني ستيفن هوكينغ يفارق الحياة
توفى العالم البريطاني ستيفن هوكينغ، الذي يعد أبرز علماء الفيزياء النظرية ومعروف بأبحاثه في ما يتعلق بالثقوب السوداء، عن عمر 76 عاما، وفقا لمصادر من أسرته.
وكان هوكينغ أحد أبرز العلماء المعاصرين، وقدم مساهمات هائلة في التعرف على الكون تتعلق بنظرية الانفجار العظيم والثقوب السوداء، كما نشر كتبا عدة حققت مبيعات ضخمة في جميع أنحاء العالم.
وفي يوليوز 2015 قدم عالم الفيزياء البريطاني مشروعا للعثور على مؤشرات وجود حياة عاقلة في مجرة الطريق اللبني و100 مجرة أخرى قريبة على مدار الأعوام الـ10 المقبلة، وذلك في مؤسسة "رويال سوسايتي" في لندن.
ويعتبر الكثيرون هوكينغ مصدر إلهام بفضل قوته على التحمل، نظرا لما حققه رغم معاناته من مرض التصلب الجانبي الضموري؛ الذي أصيب به عام 1963.
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تعليقات الزوّار (3)
إنا لله و إنا إليه راجعون...