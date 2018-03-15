خبراء الحد من المخاطر النووية يجتمعون بالرباط

هسبريس من الرباط

في إطار اختتام مشروع "المخاطر النووية والإشعاعية والبيولوجية 35"، الممول من طرف الاتحاد الأوروبي، تشهد العاصمة الرباط لقاءً يجمع أخصائيين من 8 بلدان إفريقية بمقر مركز التدريب التابع للاتحاد الأوروبي لتدارس سبل الحد من المخاطر النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيماوية.

ويعرف اللقاء حضور 600 شخص تدربوا على إدارة التدفقات الكيماوية والبيولوجية والكيماوية وتقييم المخاطر وإعداد مبادئ توجيهية لإدارة النفايات البيولوجية والكيماوية، و500 آخرين خضعوا لتدريب في تطبيق القاعدة التي تنظم اختصاص مختبرات المعايرة والاختبار.

جدير بالذكر أن إدارة المشروع كانت من طرف المؤسسة الدولية لأمريكا اللاتينية للإدارة العامة والسياسات العمومية (FIIAPP)، مستعينة بعمل خبراء في مجال الجمعية الإسبانية للتقييس وإصدار الشهادات (AENOR)، والوكالة الحكومية للمجلس الأعلى للبحوث العلمية (CSIC).