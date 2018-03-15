24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

15/03/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1006:3612:4116:0118:3919:53
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع إكمال حكومة العثماني ولايتها الحالية؟

  1. من جرادة إلى العيون الشرقية (5.00)

  2. بريطانيا تطرد 23 دبلوماسيا روسيا وتعلن مقاطعة مونديال 2018 (5.00)

  3. البوليساريو وكرانس مونتانا (5.00)

  4. رصيف الصحافة: التبليغ عن جريمة وهمية يطيح ببرلماني وطبيب (5.00)

  5. لجنة تنظيم المونديال وتسويق الإقصاء (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | بيئة وعلوم | خبراء الحد من المخاطر النووية يجتمعون بالرباط

خبراء الحد من المخاطر النووية يجتمعون بالرباط

خبراء الحد من المخاطر النووية يجتمعون بالرباط
هسبريس من الرباط
الخميس 15 مارس 2018 - 02:57

في إطار اختتام مشروع "المخاطر النووية والإشعاعية والبيولوجية 35"، الممول من طرف الاتحاد الأوروبي، تشهد العاصمة الرباط لقاءً يجمع أخصائيين من 8 بلدان إفريقية بمقر مركز التدريب التابع للاتحاد الأوروبي لتدارس سبل الحد من المخاطر النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيماوية.

ويعرف اللقاء حضور 600 شخص تدربوا على إدارة التدفقات الكيماوية والبيولوجية والكيماوية وتقييم المخاطر وإعداد مبادئ توجيهية لإدارة النفايات البيولوجية والكيماوية، و500 آخرين خضعوا لتدريب في تطبيق القاعدة التي تنظم اختصاص مختبرات المعايرة والاختبار.

جدير بالذكر أن إدارة المشروع كانت من طرف المؤسسة الدولية لأمريكا اللاتينية للإدارة العامة والسياسات العمومية (FIIAPP)، مستعينة بعمل خبراء في مجال الجمعية الإسبانية للتقييس وإصدار الشهادات (AENOR)، والوكالة الحكومية للمجلس الأعلى للبحوث العلمية (CSIC).

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.