عمرو خالد: هوكينغ أفاد البشرية بإبداعاته العلمية

هسبريس من الرباط

نعى الدكتور عمرو خالد، الداعية الإسلامي، عالم الفيزياء البريطاني الشهير، "ستيفن هوكينغ"، الذي وافته المنية أمس واصفًا إياه بأنه كان "عقلية فذة"، على الرغم من الاختلاف في العقيدة معه.

وكتب خالد في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ناعيًا العالم الشهير الذي انشغل طوال حياته بالبحث في أسرار الكون، قائلاً: "قدم نموذجًا فريدًا في التحدي والصبر ومقاومة المرض، وكان شغوفًا بالكشف عن أسرار الكون، وكرس حياته من أجل أن يقدم تفسيرات علمية للظواهر الكونية، وأصبح أشهر شخصيات العالم بفضل عبقريته العلمية رغم إعاقته الجسدية الكبيرة".

وأضاف خالد: "إنني وإن اختلفنا معه في العقيدة (حيث إن هوكينج ملحد ولا يؤمن بوجود حياة في الآخرة)، فإننا نقر بما أضافه للبشرية من إبداعات علمية فذة".