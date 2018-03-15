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كُتّاب وآراء
عمرو خالد: هوكينغ أفاد البشرية بإبداعاته العلمية
نعى الدكتور عمرو خالد، الداعية الإسلامي، عالم الفيزياء البريطاني الشهير، "ستيفن هوكينغ"، الذي وافته المنية أمس واصفًا إياه بأنه كان "عقلية فذة"، على الرغم من الاختلاف في العقيدة معه.
وكتب خالد في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ناعيًا العالم الشهير الذي انشغل طوال حياته بالبحث في أسرار الكون، قائلاً: "قدم نموذجًا فريدًا في التحدي والصبر ومقاومة المرض، وكان شغوفًا بالكشف عن أسرار الكون، وكرس حياته من أجل أن يقدم تفسيرات علمية للظواهر الكونية، وأصبح أشهر شخصيات العالم بفضل عبقريته العلمية رغم إعاقته الجسدية الكبيرة".
وأضاف خالد: "إنني وإن اختلفنا معه في العقيدة (حيث إن هوكينج ملحد ولا يؤمن بوجود حياة في الآخرة)، فإننا نقر بما أضافه للبشرية من إبداعات علمية فذة".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
عموما شتى نستفيد
منها
وعلى سبيل المثال لا الحصر
هذا التواصل الذي نستعمله فيما بيننا رغم بعد المسافة
والعالم كله كقرية صغيرة
نحيط به من خلال هذا التواصل
ويخلق ما لايعلمون صدق الله العظيم