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الرئيسية | بيئة وعلوم | عمرو خالد: هوكينغ أفاد البشرية بإبداعاته العلمية

عمرو خالد: هوكينغ أفاد البشرية بإبداعاته العلمية

عمرو خالد: هوكينغ أفاد البشرية بإبداعاته العلمية
هسبريس من الرباط
الخميس 15 مارس 2018 - 07:25

نعى الدكتور عمرو خالد، الداعية الإسلامي، عالم الفيزياء البريطاني الشهير، "ستيفن هوكينغ"، الذي وافته المنية أمس واصفًا إياه بأنه كان "عقلية فذة"، على الرغم من الاختلاف في العقيدة معه.

وكتب خالد في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ناعيًا العالم الشهير الذي انشغل طوال حياته بالبحث في أسرار الكون، قائلاً: "قدم نموذجًا فريدًا في التحدي والصبر ومقاومة المرض، وكان شغوفًا بالكشف عن أسرار الكون، وكرس حياته من أجل أن يقدم تفسيرات علمية للظواهر الكونية، وأصبح أشهر شخصيات العالم بفضل عبقريته العلمية رغم إعاقته الجسدية الكبيرة".

وأضاف خالد: "إنني وإن اختلفنا معه في العقيدة (حيث إن هوكينج ملحد ولا يؤمن بوجود حياة في الآخرة)، فإننا نقر بما أضافه للبشرية من إبداعات علمية فذة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - muss الخميس 15 مارس 2018 - 07:47
والله لا يوجد من أفاد البشرية غير خير الأنام محمد عليه الصلاة والسلام.
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2 - بورحيم مبارك الخميس 15 مارس 2018 - 07:54
هؤلاء قدموا للعالم كله
عموما شتى نستفيد
منها
وعلى سبيل المثال لا الحصر
هذا التواصل الذي نستعمله فيما بيننا رغم بعد المسافة
والعالم كله كقرية صغيرة
نحيط به من خلال هذا التواصل
ويخلق ما لايعلمون صدق الله العظيم
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3 - khalid g الخميس 15 مارس 2018 - 08:04
رغم ما قاله هوكينغ بأن هدا الكون لا احد قد خلقه او ابدعه جاء فقط على صدفة او ماشبه دالك ...و في الاخير يقوم الداعية عمرو خالد بتمجيده لان هدا الاخير مستقر في إنجلترا لا عليه سوى السمع والطاعة
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