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الرئيسية | بيئة وعلوم | الصين تشيد نفقا خارقا للصوت الأسرع في العالم

الصين تشيد نفقا خارقا للصوت الأسرع في العالم

الصين تشيد نفقا خارقا للصوت الأسرع في العالم
هسبريس - متابعة
الثلاثاء 20 مارس 2018 - 20:59

تشيد الصين نفق رياح خارق للصوت، الأسرع في العالم، وهي تكنولوجيا ستساعدها في تطوير طائرات فضائية تسعى البلد الآسيوي من خلالها لإرسال مسافرين في المستقبل إلى الفضاء.

وذكرت وكالة أنباء "شينخوا" الرسمية، اليوم الثلاثاء، بيانات حول هذا الاختراع الذي تم طرحه مطلع الأسبوع في برنامج على التلفزيون المركزي الرسمي في الصين.

وأوضح هان جيلاي، الباحث بأكاديمية العلوم الصينية، أن "النفق يبلغ طوله 265 مترا ويمكن استخدامه لتجربة طائرات خارقة للصوت يمكنها التحليق بسرعة تصل لـ25 ماخ (30.625 كلم في الساعة) وهو ما يعني 25 مرة ضعف سرعة الصوت".

وتم نشر البحث في مجلة "Science China: Physics, Mechanics & Astronomy" حيث كُشف النقاب عن نموذج لطائرة "I Plane" ، القادرة على نقل أشخاص وحمولات من بكين إلى نيويورك في غضون ساعتين، لتفوق أي طائرة تجارية.

وتعتمد أنفاق الرياح على تأثير حركة الهواء على الأجسام لتبدو كأنها بالفعل تحلق. ويستخدمها مهندسو السفن الفضائية لاختبار الأفكار الخاصة بتصميماتهم للسفن الفضائية لذا تساعد أنفاق الرياح في تحسين السفن الفضائية وجعلها أكثر آمنا.

ووفقا لهان سيساعد النفق الجديد الصين في تولي ريادة بناء أنفاق الرياح رغم التنافسية القوية مع بلدان أخرى. وأوضح أن "النفق الجديد سيساعد في تطبيق هندسة تكنولوجيا خرق الصوت بمضاعفة بيئة الطائرات. وبمجرد اكتشاف المشكلات خلال هذه التجارب على الأرض، سيتم حلها قبل بدء الرحلات التجريبية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - Maghrébi الثلاثاء 20 مارس 2018 - 21:21
اضن ان اغلب الناس في العالم العربي لن يفهمو حتى طريقة عمل هدا الاختراع وانا أولهم . فما بالك ان نخترع مثله او اقل منه حتى.

ايّام الاختراعات و إتقان العمل عند العرب او المسلمين دهبت مند قرون ،
نتأسف على الحالة التي وصلنا اليها ، لكن دون نحرك ساكنا او نعمل اقل مجهود،
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36
2 - Mohammed الثلاثاء 20 مارس 2018 - 21:32
"النفق يبلغ طوله 265 مترا ويمكن استخدامه لتجربة طائرات خارقة للصوت يمكنها التحليق بسرعة تصل لـ25 ماخ (30.625 كلم في الساعة) وهو ما يعني 25 مرة ضعف سرعة الصوت".


هههههه 265 متر واش تيحين علئ روسكم
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-10
3 - مغربي الثلاثاء 20 مارس 2018 - 21:41
سيخترعون دعاء السفر في الفضاء
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-2
4 - حسين الثلاثاء 20 مارس 2018 - 22:04
مفهمت كاليك النفق و النفق كيكون تحت الارض يعني le tunnel وكيفاش الطيارة كضيمري في النفق والطلع إلى السماء وشكرا
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-1
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